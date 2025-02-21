Çekmeköy'de Emekliler İçin Özel Merkez Açıldı

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(İSTANBUL) - Ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerin başında gelen emekliler için belediyeler yeni sosyal projelere devam ediyor. Son olarak Çekmeköy Belediyesi emekliler için özel bir merkez inşa etti. Ücretsiz tıraştan göz muayenesine, sağlık danışmanlığından spora kadar birçok alanda hizmet verecek merkez, soğuk havaya ve kar yağışına rağmen törenle hizmete açıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in seçim vaatlerinden biri olan Emekli Kültürevi projesi hayata geçti. Hamidiye Mahallesi Mecidiye Parkı içinde bulunan kaçak büfenin yıkılmasının ardından 26 Haziran 2024'te temeli atılan ve 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Emekli Kültürevi'nde; kütüphane, berber, doğa sporları, müzik eğitimi ve dinletisi, resim atölyesi, el örgüsü, sağlık danışmanlığı ve göz muayenesi hizmetleri emeklilere ücretsiz olarak sunulacak.

Emekli Kültürevi'nin açılış törenine, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in ev sahipliğinde; İBB Beltur AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, merkezin yapımında büyük emeği olan bağışçılar Kayabey Kaya, Cihan Hançerlioğlu ve Aras Gürkan Şahin, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda Çekmeköylü katıldı.

"Sosyal belediyecilik neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz"

Emekli Kültürevi'nin açılış töreninde konuşan Başkan Çerkez, "Bugün büyüklerimizle kol kola Kayabey Kaya Emekli Kültürevi'ni hizmete açtık. Kültürevi'nde; kütüphane, berber, doğa sporları, müzik eğitimi ve dinletisi, resim atölyesi, el örgüsü, sağlık danışmanlığı ve göz muayenesi hizmetleri ücretsiz olarak sunulacak. Bunun yanı sıra, kafemizde belirli bir düzeye kadar ücretsiz çay ve kahve hizmetimiz olacak. Kafemiz bir parkın içinde olduğu için sadece emeklilerimize değil, parkı ziyaret eden komşularımıza da hizmet verecek. Fiyatlar çok uygun olacak, herkes gönül rahatlığıyla yiyip içebilecek. Sosyal belediyecilik neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"'Bize bir yapı yap' dediler, başkan yaptı"

Bağışçı Kayabey Kaya da yaptığı konuşmada, "Orhan Başkanımız, Çekmeköy'ün her kesimini kucaklayan, insana dokunan projeler üretmeye büyük önem veriyor. Halkın belediyesi anlayışıyla hareket ederek, ilçemizi daha yaşanabilir, daha mutlu bir yer haline getirmek için gece gündüz çalışıyor. Kendisi bu projeyi bana önerdiğinde büyük bir heyecan duydum ve bugün burada ortaya çıkan eseri görmek, bu heyecanımızın ne kadar yerinde olduğunu kanıtlıyor" dedi.

Başkan Orhan Çerkez basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Bugün burada hayırlı bir iş için bir aradayız. Hava karlı ama kalbimiz sıcacık, büyük bir heyecan içindeyiz. Bu mekanda önceden özel bir işletme vardı. Parkımızı ziyaret ettiğimizde büyüklerimizle sohbet ederken, 'Bize bir yer yap, oturalım' dediler. Benim de aklıma Emekli Kültürevi fikri geldi. Bir bağışçımız da sağ olsun bize destek verdi. Bugün de açılışını hep birlikte yaptık. Emeklilerimiz, ekonomik şartlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu merkezde onların çayını, kahvesini içebilmesini, sosyalleşmesini, sağlık ve eğitim seminerlerine katılabilmesini sağlamak istiyoruz. Üniversitelerden akademisyenler, hukukçular burada emeklilerimize rehberlik edecek. Merkezimizde birçok alanda hizmet vermeye devam edeceğiz."

Açılışın ardından ücretsiz göz muayenesi ve berber hizmetinden faydalanan emekli vatandaşlar, Başkan Çerkez ile birlikte saz eşliğinde türküler seslendirdi.

Emekliler: Böyle bir yere çok ihtiyacımız vardı

Emekli Kültürevi'ne gelen emekli yurttaşlar duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Mustafa Yılmaz: Bu Çekmeköy için bulunmaz bir nimet. Biz emekliler için çok kıymetli bir yer. Emekliler olarak Emekli Kültürevi'ne çok ihtiyacımız vardı. Kahve köşelerine gitmektense burası bizim için çok iyi. Etkinliklere katılırız, çeşitli kitaplar okuruz. Burada zamanımızı sohbet ederek değerlendiririz.

Nurettin Uyar: Ben gazi babasıyım. Çok memnun olduk. Çok güzel oldu. Böyle bir yerin olmasını da istiyorduk.

Feyzullah Akıncı: Başkana çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Bir ihtiyaçtır bu. Yaşlıların gideceği bir yeri yoktu. Dışarıda gidip bir yere oturamazsın. Böyle yerlerin açılması bizim için mutluluktur. Daha büyük olsa daha iyi olurdu ama burası da bize yeter gibi duruyor. Fiyatlar çok uygun. Biz dışarıda 50-100 lira verip bir şey yiyip içemeyiz. Onun için başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah böyle yerler daha da çoğalır.

Murtaza Yıldırım: İlk tıraşımı oldum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağolsun emeklileri düşünen bir başkan çıktı. Şimdiye kadar AKP bizi bayağı dolandırdı.

Sabri Türkan: Güzel bir çalışma. Emeklilere böyle bir yer lazımdı zaten. Bu mahallede de bunun eksikliği gözüküyordu. Biz emekli olduğumuz için bu tür organizasyonlardan faydalanmak istiyoruz. Yaşlı olduğumuz için gidecek bir yer yok. Sıcak bir mekan lazım. Kütüphane olması da güzel bir şey. Fiyatlar da uygun. Çay-su 5 lira. Burada vakit geçirebiliriz. Namaz saatlerinin dışında burada oluruz. Namaza gidiyorum. Namazdan geldikten sonraki boş vaktimi burada değerlendiriyorum.