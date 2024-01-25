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Çekya Parlamentosu İstanbul Sözleşmesi'ni Reddetti - Son Dakika
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Çekya Parlamentosu İstanbul Sözleşmesi'ni Reddetti

Çekya Parlamentosunun üst kanadında yapılan oylamada İstanbul Sözleşmesi reddedildi. 71 senatörden sadece 34'ü sözleşme lehinde oy kullandı. Çekya, İstanbul Sözleşmesi'ni reddeden ülkeler listesine katıldı. Tartışmalara yol açan sözleşme, muhafazakarlar tarafından toplumdaki geleneksel rolleri tehdit ettiği ve kadına yönelik şiddeti azaltmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Slovakya ve Bulgaristan da daha önce sözleşmeyi reddetmişti.

Çekya Parlamentosu İstanbul Sözleşmesi\'ni Reddetti
25.01.2024 - 15:45,  Güncelleme: 15:46
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Çekya Parlamentosunun üst kanadında yapılan oylamada İstanbul Sözleşmesi reddedildi.

Parlamentonun üst kanadındaki oylamada 71 senatörden sadece 34'ü İstanbul Sözleşmesi lehinde oy kullandı.

Anlaşmanın, aleyhteki 37 oyla Parlamentoda yeterli desteği göremediği Çekya da İstanbul Sözleşmesi'ni reddeden ülkeler listesine katıldı.

İstanbul Sözleşmesi Çekya'da tartışmalara yol açarken, muhafazakarlar, belgenin toplumdaki kadın ve erkeklere yönelik geleneksel rollere meydan okuduğunu ve diğer ülkelerde onaylanmasının kadına yönelik şiddetin azaltılmasına yardımcı olmadığını savunuyordu.

Slovakya 2020'de, Bulgaristan ise 2018'de parlamentolarında yapılan oylamalarda İstanbul Sözleşmesi'ni reddetmişti.

Kaynak: AA
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