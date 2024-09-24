Çekyalı Dağcılar Yüksekova'da - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çekyalı Dağcılar Yüksekova'da

Çekyalı Dağcılar Yüksekova\'da

Çekya'dan gelen dağcılar, Yüksekova'da doğal güzellikleri keşfetti ve bölgeyi tanıttı.

24.09.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekya'dan gelen dağcı grubu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin doğal güzelliklerini gezdi.

Tur kapsamında ilçeye gelen Çekyalı dağcılar, Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği öncülüğünde düzenlenen gezi programına katıldı.

Erken saatlerde bir araya gelerek bölgeye hareket eden dernek üyeleri ve dağcılar, 3,5 saatlik yürüyüşün ardından Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu alana ulaştı.

Bölgenin manzarasını izleyen, fotoğraf çeken dağcılar, dernek üyelerinden de bilgi aldı.

Dernek Başkanı Suat Öztekin, Hakkari'nin turizm potansiyelini tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Çekyalı 15 kişilik dağcı grubunu ilçede ağırladıklarını anlatan Öztekin, "Dağcılara Sat Buzul Gölleri'ni gezdirdik. Bölgenin güzelliklerini tanıttık. Tur programımız devam edecek. Cennet ve Cehennem Vadisi ve diğer bölgelerde de etkinliğimiz olacak." dedi.

Bölgede dağ kayağı turizmi için de rota belirleme çalışması yaptıklarını ifade eden Öztekin, kentin tanıtımına ve ekonomisine katkı sunmak istediklerini dile getirdi.

Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut ise bölgenin güzelliklerini turizme kazandırma yolunda attıkları adımların meyve vermeye başladığını belirtti.

Yurt içi ve dışından gelen turistlerin kentin ekonomisini canlandırdığına işaret eden Aykut, "Çekyalı dağcı grubu için 5 günlük program yaptık. Dernek üyelerimizin rehberliğinde gezdirdiğimiz dağcılara bölgenin doğasını tanıttık. Hakkari, doğa turizminde Türkiye'nin önde gelen yerlerinden biri. Bu avantajı en iyi şekilde değerlendirerek bölgenin kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yüksekova, hakkari, Güncel, Turizm, Kültür, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekyalı Dağcılar Yüksekova'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı
14:41 Kaş’ta 45 Arı Kuşu Avlayan İki Kişi Yakalandı Kaş'ta 45 Arı Kuşu Avlayan İki Kişi Yakalandı
12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
22:35 Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor! Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
22:18 Bileği bükülmüyor Göztepe, Kayserispor’u 3-0 mağlup etti Bileği bükülmüyor! Göztepe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
22:05 Yine kazanamadılar Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Yine kazanamadılar! Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:42 Şimdiden belli oldu İşte Victor Osimhen’in Galatasaray’dan sonraki adresi Şimdiden belli oldu! İşte Victor Osimhen'in Galatasaray'dan sonraki adresi
21:41 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
21:37 Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu
21:15 Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı... Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı...
20:41 Cristiano Ronaldo’ya ülkesinde şok Şöhretinin bedelini çocuklarıyla ödedi Cristiano Ronaldo'ya ülkesinde şok! Şöhretinin bedelini çocuklarıyla ödedi
19:41 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
19:38 Alev topuna dönen araçtan cansız bedenleri çıktı Yaşlı çiftin ölümünde kahreden detay Alev topuna dönen araçtan cansız bedenleri çıktı! Yaşlı çiftin ölümünde kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 15:50:23. #1.13#
SON DAKİKA: Çekyalı Dağcılar Yüksekova'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement