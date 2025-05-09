Çelik: Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye, Filistin davasını ve insanlık değerlerini savunmaya devam edecek. Rümeysa kardeşimize selamlarımızı gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından, ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan ve ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Filistin'deki zulme karşı çıktığı ve insanlık değerlerini savunduğu için tutuklanan Rümeysa Öztürk kardeşimiz serbest bırakıldı. Türkiye, Filistin davasını ve insanlık değerlerini savunmaya devam edecek. Rümeysa kardeşimize selamlarımızı gönderiyoruz."