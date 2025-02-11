Cem Aydın'a Soruşturma

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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımı yeniden paylaştığı için hakkında soruşturma başlatılan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında iddianame düzenlendi. "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, Aydın hakkında, 2 yıl 2 aydan, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili parti hesabından yapılan bir paylaşımı nedeniyle 20 Ocak'ta soruşturma başlatılmış, Aydın ifade için İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

Savcılık, 22 günde iddianameyi tamamladı. "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, Aydın'ın 2 yıl 2 aydan, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianamede, Aydın hakkında, siyasi yasak da içeren Türk Ceza Kanunu'nun "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma" hükümlerini düzenleyen 53. maddesinin de uygulanması talep edildi.