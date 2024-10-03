Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılıyor - Son Dakika
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Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılıyor

İstanbul'da Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı, başsavcılığın kararıyla açılmaya başlandı.

03.10.2024 11:46
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İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmaya başlandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının "fethi kabir" kararı doğrultusunda, İstanbul Adli Tıp Kurumu ekibi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme uzmanları, sabah saatlerinde Garipoğlu'nun Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine geldi.

Mezarlıkta Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de hazır bulundu. Karabulut ailesi ise mezarlığa gelmedi.

Polis ekipleri, mezar çevresini bariyerlerle çevirdi ve yoğun güvenlik önlemi aldı. Mezarın bulunduğu bölüm girişinde iki ayrı kontrol noktası kurulurken, bu alana girişlerde kimlik kontrolü de yapıldı.

Belediye görevlileri, Garipoğlu'nun cesedinin çıkarılması için mezarı kazmaya başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılıyor - Son Dakika

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