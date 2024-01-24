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Usta sanatçılar Cem Karaca ve Barış Manço'nun eserleri İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından seslendirilecek - Son Dakika
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Usta sanatçılar Cem Karaca ve Barış Manço'nun eserleri İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından seslendirilecek

Usta sanatçılar Cem Karaca ve Barış Manço'nun unutulmaz eserleri, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek konserde seslendirilecek. Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar'ın üstlendiği konserde Sevingül Bahadır, Cihan Okan ve Jülide Karan, Karaca ve Manço'nun eserlerini nostaljik bir yolculukla yorumlayacak.

Usta sanatçılar Cem Karaca ve Barış Manço\'nun eserleri İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından seslendirilecek
24.01.2024 - 14:44,  Güncelleme: 14:45
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Usta sanatçılar Cem Karaca ve Barış Manço'nun eserleri, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından seslendirilecek.

Müzikseverler, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda 28 Ocak'ta gerçekleşecek konserde, nostaljik bir yolculuğa çıkacak.

Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar'ın üstlendiği konserde, Sevingül Bahadır, Cihan Okan ve Jülide Karan, Manço ve Karaca'nın unutulmaz eserlerini yorumlayacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Usta sanatçılar Cem Karaca ve Barış Manço'nun eserleri İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından seslendirilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta sanatçılar Cem Karaca ve Barış Manço'nun eserleri İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından seslendirilecek - Son Dakika
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