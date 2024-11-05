Cemal Enginyurt'tan Devlet Bahçeli'ye Tepki: "Erdoğan Bir Daha Aday Olamaz, Aday Olma Hakkı Yoktur"

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Haber: Mehmet Oflaz - Kamera: Berkin Gülsoy

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçilmelidir. Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalıdır" açıklamasına tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Enginyurt, "Sayın Bahçeli'nin ne dediğinin bizim açımızdan hiçbir önemi yok. Erdoğan bir daha aday olamaz. Aday olma hakkı yoktur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle ve birikimiyle bize göre tek seçenektir" diye konuştu.

"Erdoğan torun sevmeye gitmelidir"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engiyurt, Bahçeli'nin çıkışını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Enginyurt, şöyle konuştu:

"Erdoğan iktidarı, 22 yıldan bu yana Moğol istilasından daha büyük bir yağma hareketi, vurgun ve talan düzeni kurmuştur. Erdoğan iktidarı, bu ülkenin her geçen gün daha fazla çökmesine, ekonomik anlamda batmasına, kadınların ölmesine, çocukların tacize uğramasına, uyuşturucu bataklığının daha da artmasına sebep olacaktır. Erdoğan iktidarının devamı açlık, yokluk, sefalet demektir. Sayın Bahçeli'nin ne dediğinin bizim açımızdan hiçbir önemi yok. Erdoğan bir daha aday olamaz. Aday olma hakkı yoktur. Anayasa, Erdoğan'ın aday olmasına müsaade etmiyor. Türkiye artık Erdoğan'ı taşıyamıyor. Erdoğan torun sevmeye gitmelidir. Bir daha asla seçilmemeli ve seçilemeyecektir."