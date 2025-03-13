Cemil Tugay, Çeşme'de Ramazan İftarında Yurttaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Cemil Tugay, Çeşme'de Ramazan İftarında Yurttaşlarla Buluştu

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ramazan ayı nedeniyle düzenlenen iftar programında Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Tugay, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, aynı masada olmanın değerini hatırlatırken, dayanışma ruhunu pekiştirmenin önemini dile getirdi.

13.03.2025 10:41  Güncelleme: 11:19
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ramazan ayında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programlarında yurttaşlarla buluşmaya devam ediyor. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftara katılan Başkan Tugay, "Aynı masanın etrafında bir araya gelmek, birbirimizi bu birlik beraberlik tablosu içinde görmek çok değerli. Kıymetini bilelim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayında dayanışma ruhuyla sofraların bereketini artırdığı iftarlarda vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ev sahipliğinde Çeşme'de çeşitli programlara katılan Başkan Cemil Tugay, ilk olarak Çeşme Vizyon Ofisi'ni ziyaret etti. Çeşme Vizyon Ofisi Başkanı Şehir Plancısı Esra Koçdemir, ofisin çalışmaları ve hedefleri hakkında sunum yaptı. Toplantıda İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Şehir Plancısı Faruk Göksu ve kurul üyeleri yer aldı. Ziyaretin ardından Başkan Tugay, Alaçatı ve Çeşme'de çarşı esnafıyla buluştu ve hayırlı işler diledi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Başkan Tugay'a Alaçatı Çarşısı ve Çeşme Çarşısı'nın Balıkçılar ile Terziler Sokağı'nda yapacakları projeleri anlattı.

Tugay: Kıymetini bilelim

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftarda vatandaşlarla buluşan, yemek öncesinde yanında oturan iki yaşındaki Eliz Aygör'e oyuncak hediye eden Tugay, "Bu birlik ve beraberliğin daim olmasını diliyoruz. Ramazan ayının bereketinin ülkemizin üzerinde olması umuduyla gelecek güzel günlere birlikte erişmeyi diliyoruz. Bu sofralar aynı zamanda hepimizin bu ülkenin yurttaşları olarak eşit haklara sahip olduğumuzu hatırladığımız zamanlar olmalı. İnsanlarımızın yokluk içinde olmaması gerektiğini hatırladığımız zamanlar olmalı. Büyüğü, küçüğü, yaşlısı, genci, kadını, erkeği, yoksulu ve varsılı bir arada aynı masanın etrafında oturup aynı yemeği yemek, birbirimizi bu birlik beraberlik tablosu içinde görmek çok değerli. Kıymetini bilelim" dedi.

Denizli: Ramazan bir ekmeği bölüşmenin vaktidir

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ramazanda aynı sofrada oturup bir ekmeği bölüşmenin önemine değinerek "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ı güzel Çeşme'mizde ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. İyi ki bu dayanışmanın, kardeşliğin, hem Çeşme hem İzmir'i bu inançla büyütmenin ve geliştirmenin peşinde olan bir Büyükşehir Belediye Başkanı'na sahibiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cemil Tugay, Çeşme'de Ramazan İftarında Yurttaşlarla Buluştu - Son Dakika

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