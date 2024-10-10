Cenazede Tabuttan Sesler: Halit Bayşu Yeniden Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cenazede Tabuttan Sesler: Halit Bayşu Yeniden Defnedildi

Geniş Video İzle

İstanbul'da cenazede tabuttan sesler gelmesi üzerine hastaneye kaldırılan Halit Bayşu hayatını kaybetti.

10.10.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Fatih'te, cenaze töreni esnasında tabuttan sesler gelmesi üzerine, sağlık ekiplerince müdahale edilerek hastaneye götürülen, ancak yaşamını yitirdiği belirlenen Halit Bayşu, bugün yeniden düzenlenen törenle toprağa verildi. Bayşu'nun tabuttan çıkarılması ve sağlık görevlilerinin müdahale anları da kameralara yansıdı.

İddialara göre, Fatih ilçesinde yaşayan gırtlak kanseri hastası Halit Bayşu (80) enfeksiyon şikayetiyle bir hafta hastanede tedavi gördü. Daha sonra taburcu edilen Bayşu, dün sabah saatlerinde fenalaştı ve ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Vefat ettiği yönünde rapor düzenlenen Halit Bayşu'nun naaşı, cenaze işlemleri için dün Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camisi'ne götürüldü.

Cenaze töreni için hazırlık yapıldığı dakikalarda yakınları tabuttan ses geldiğini iddia edince sağlık ekipleri devreye girdi. O anlarda nabzı da attığı belirtilen Halit Bayşu, yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hem tabuttan çıkarıldığı anlar hem de EKG görüntüleri ortaya çıkan Halit Bayşu'nun hastaneye götürüldükten sonra hayatını kaybettiği kesin olarak yakınlarına söylendi.

Bunun üzerine bugün bir kez daha cenaze töreni düzenlendi ve Halit Bayşu Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Fatih, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenazede Tabuttan Sesler: Halit Bayşu Yeniden Defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
17:56 Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
12:33 Cenaze yeniden defnedilirken Cem Garipoğlu’nun annesi oğlunun mezarı başında bekledi Cenaze yeniden defnedilirken Cem Garipoğlu'nun annesi oğlunun mezarı başında bekledi
09:10 Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti
08:59 Sergen Yalçın’dan Okan Buruk’a olay sözler: Icardi’yi oyundan çıkartamıyor Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay sözler: Icardi'yi oyundan çıkartamıyor
08:50 67 yaşındaki fenomen Şahninaz Çıra, 2 kilo altınla izini kaybettirdi 67 yaşındaki fenomen Şahninaz Çıra, 2 kilo altınla izini kaybettirdi
08:31 Türkiye Sudan’dan domuz eti mi ithal ediyor Beklenen açıklama geldi Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi
08:29 Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı
08:22 Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye’den ayrılıyor Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye'den ayrılıyor
07:50 Hafta sonu plan yapanlar dikkat Meteoroloji bu kez çok net uyardı Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı
01:39 Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti
01:02 Van’da kaybolan Rojin’in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı Van'da kaybolan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 19:51:00. #1.12#
SON DAKİKA: Cenazede Tabuttan Sesler: Halit Bayşu Yeniden Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.