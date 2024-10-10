Cenazede Tabuttan Sesler: Halit Bayşu Yeniden Defnedildi

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(İSTANBUL) - İstanbul Fatih'te, cenaze töreni esnasında tabuttan sesler gelmesi üzerine, sağlık ekiplerince müdahale edilerek hastaneye götürülen, ancak yaşamını yitirdiği belirlenen Halit Bayşu, bugün yeniden düzenlenen törenle toprağa verildi. Bayşu'nun tabuttan çıkarılması ve sağlık görevlilerinin müdahale anları da kameralara yansıdı.

İddialara göre, Fatih ilçesinde yaşayan gırtlak kanseri hastası Halit Bayşu (80) enfeksiyon şikayetiyle bir hafta hastanede tedavi gördü. Daha sonra taburcu edilen Bayşu, dün sabah saatlerinde fenalaştı ve ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Vefat ettiği yönünde rapor düzenlenen Halit Bayşu'nun naaşı, cenaze işlemleri için dün Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camisi'ne götürüldü.

Cenaze töreni için hazırlık yapıldığı dakikalarda yakınları tabuttan ses geldiğini iddia edince sağlık ekipleri devreye girdi. O anlarda nabzı da attığı belirtilen Halit Bayşu, yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hem tabuttan çıkarıldığı anlar hem de EKG görüntüleri ortaya çıkan Halit Bayşu'nun hastaneye götürüldükten sonra hayatını kaybettiği kesin olarak yakınlarına söylendi.

Bunun üzerine bugün bir kez daha cenaze töreni düzenlendi ve Halit Bayşu Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.