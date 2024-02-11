Cenazeler Toprağa Verildi - Son Dakika
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Cenazeler Toprağa Verildi

Cenazeler Toprağa Verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski köy korucusu T.K. tarafından öldürülüp su kanalına atılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın morgdaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler, Sarıseki Mahallesi'ne getirildi ve mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

11.02.2024 11:23
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CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski köy korucusu T.K. (42) tarafından öldürülüp su kanalına atılan 7 aylık hamile Selma Abacı (37) ile çocukları Kerim (3) ve Azat'ın (2) morgdaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Sarıseki Mahallesi'ne getirildi. Anne ve çocuklarının cansız bedenleri, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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