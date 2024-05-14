Cenevre Üniversitesi'nde Filistin'e destek eylemine polis müdahalesi - Son Dakika
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Cenevre Üniversitesi'nde Filistin'e destek eylemine polis müdahalesi

Cenevre Üniversitesi\'nde Filistin\'e destek eylemine polis müdahalesi

Cenevre Üniversitesi'nde 7 Mayıs'tan bu yana devam eden Filistin'e destek eylemine polis müdahale etti. Polis, eylemin yapıldığı alana girdi ve alandaki öğrencileri gözaltına aldı. Öğrencilerin serbest bırakılmasının ardından eylemin yapıldığı alandaki malzemeler dışarı çıkartıldı. Öğrenciler, eylemi sonlandırmadıklarını ve devam edeceklerini belirtiyor. Eylemler, İsviçre geneline yayılmış durumda.

14.05.2024 10:47
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Cenevre Üniversitesi'nde 7 Mayıs'tan bu yana devam eden Filistin'e destek eylemine polis müdahale etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yerel saatle 05.00 sıralarında kampüs içinde eylemin yapıldığı alana 20'ye yakın üniformalı ve sivil kıyafetli polis girdi.

Alandan ayrılmayı reddeden 60 kadar öğrenci kimlik kontrolünün ardından gözaltına alındı. Öğrencilerin sorgularının ardından serbest bırakılmaya başlandığı belirtildi.

Daha sonra eylemin yapıldığı alandaki Filistin bayrakları, pankartlar, masa ve sandalye gibi malzemenin tamamı dışarı çıkartıldı.

Sabah saatlerinde kampüsün açılmasıyla içeri giren öğrenciler, malzemenin nerede olduğunu öğrenmek için yetkililerle görüşüyor.

Öğrenciler, eylemi sonlandırmadıklarını ve devam edeceklerini belirtiyor.

Rektörlük, öğrencilerden eylemi bitirmelerini istiyordu

7 Mayıs'tan bu yana eylemlerini sürdüren öğrenciler, Rektörlüğün 12 Mayıs'ta yaptığı "kampüsün boşaltılması" ve "eylemin sonlandırılması" çağrısı ve "gerekirse polisin müdahale edeceği" uyarısına tepki göstermişti.

Öğrenciler eylemlerine devam ederken, yüzlerce kişi de kampüs dışında onları yalnız bırakmamıştı.

Üniversite yönetiminden Gazze konusunda net bir tavır almasını bekleyen öğrenciler, İsrail üniversiteleri ve kurumlarıyla ilişkilerin sonlandırılmasını ve "akademik boykot" uygulanmasını talep ediyor.

Üniversitenin güvenlik görevlileri, öğrenci kartı bulunmayanların kampüse girişine izin vermiyor.

Eylemler İsviçre geneline yayıldı

2 Mayıs'ta Lozan Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek olmak amacıyla başlayan eylemler, ülke geneline yayılmaya devam ediyor.

Lozan ve Cenevre üniversitelerinin yanı sıra dün Basel, Bern, Fribourg ve Neuchatel üniversitelerinde de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek üzere protestolar başlamıştı.

Eylemciler, üniversite yönetimlerinden İsrail kurumlarıyla ilişkisini bitirmesini ve Gazze'de yaşanan soykırımı açıkça kınamasını talep ediyor.

Öğrenciler, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerini sürdürmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

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