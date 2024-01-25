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Cengiz Kurtoğlu, Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen Kırklareli Buluşması'nda konser verdi - Son Dakika
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Cengiz Kurtoğlu, Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen Kırklareli Buluşması'nda konser verdi

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen Kırklareli Buluşması'nda konser verdi. Kurtoğlu, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında üşüdüğünü belirten Kurtoğlu, montunu giydi. Ardından Cumhur İttifakı Adayı Derya Bulut sahneye davet edildi. Bulut, Kırklareli'ni çok sevdiğini ve 1 Nisan'da Kırklareli'ne kavuşacaklarına inandığını söyledi. Konuşmasında belediyeciliğin yürek ve sevgi işi olduğunu vurgulayan Bulut, 1 Nisan'dan sonra yepyeni bir kent meydana getireceklerini söyledi. Bulut, tüm vatandaşları 31 Mart'ta oy kullanmaya çağırdı. Konuşmaların ardından Kurtoğlu'nun konseri devam etti.

Cengiz Kurtoğlu, Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen Kırklareli Buluşması\'nda konser verdi
25.01.2024 - 23:21,  Güncelleme: 23:22
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Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen "Büyük Kırklareli Buluşması" kapsamında konser verdi.

Kurtoğlu, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserinin 20. dakikasında üşüdüğünü belirten Kurtoğlu, ekibinden montunu isteyerek giydi.

Ardından Kurtoğlu, Cumhur İttifakı Adayı Derya Bulut'u sahneye davet etti.

Konuşmasında Kırklareli'ni çok sevdiğini ifade eden Bulut, 1 Nisan'da herkesin hayalini kurduğunu Kırklareli'ne kavuşacaklarına inandığını söyledi.

Belediyeciliğin yürek ve sevgi işi olduğunu dile getiren Bulut, "Bu gece buradan mesajı veriyoruz. Bu güne kadar kaybeden hep Kırklareli oldu, kaybeden hep biz olduk. İçim acıyor, kalbim acıyor bu kent bunları hak etmedi. Duygularınızla oynandı,duygularımızla oynandı. 1 Nisan'dan sonra yepyeni bir kent meydana getireceğiz. Onların hayallerinin bile ulaşamayacağı bir Kırklareli meydana getireceğiz. Bunun sözünü veriyorum." diye konuştu.

Derdinin kent olduğunu vurgulayan Bulut, artık bu halkın gerçeği gördüğünü dile getirdi.

Bulut, 31 Mart'ta tüm vatandaşları oy kullanmaya çağırdı.

Konuşmaların ardından Kurtoğlu, konserine davet etti.

Kaynak: AA
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