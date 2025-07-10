Cenin'de Filistinli Öldürüldü - Son Dakika
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Cenin'de Filistinli Öldürüldü

10.07.2025 10:39
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İsrail ordusu, Cenin'de düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü, birçok gözaltı yapıldı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlediği baskında 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail tarafıyla irtibatı sağlayan Sivil İşler Kurumu'na, Rumana beldesinde 55 yaşındaki Ahmed Amur'un İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği ve naaşının da alıkonulduğu bilgisi verildi.

İsrail güçleri ayrıca Amur'un çocuklarından bazılarını da gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise İsrail askerleri Amur'u ateşli silahla vurduktan sonra askeri araçla üzerinden geçti.

İsrail ordusu ayrıca Rumana beldesinde çok sayıda eve baskın düzenledi, eşyalara zarar verdi.

Beldeye keskin nişancı birlikleri konuşlandırıldı ve geniş çaplı gözaltı eylemleri başlatıldı.

Öte yandan İsrail güçleri, sabah saatlerinde Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya Mülteci Kampı başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenledi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "ordunun Rumana'ya düzenlediği operasyon sırasında bir Filistinlinin, bir askeri, kesici aletle orta derecede yaraladığı" iddia edildi.

Açıklamada, Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü; askerin tedavi için hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenin'de Filistinli Öldürüldü - Son Dakika

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