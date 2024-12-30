Cenin'de Güvenlik Operasyonlarına Soruşturma Talebi

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Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (ICHR), Filistin güvenlik güçlerinin birkaç haftadır "operasyon" düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'ndaki tüm ölümlere ilişkin soruşturma açılması çağrısında bulundu.

ICHR'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Cenin kenti ve kampında 5'i emniyet mensubu olmak üzere 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan gelişmeleri büyük endişeyle takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "meydana gelen tüm öldürme vakalarıyla ilgili olarak başsavcılık tarafından ceza soruşturması başlatılması, soruşturmanın sonuçlarının açıklanması ve kanunları ihlal eden herkesin yargılanması" istendi.

"Bu krizin devam etmesinin ve ağırlaşmasının toplumsal dokuya yönelik ciddi riskleri beraberinde getirdiği ve sivil barışı doğrudan tehdit ettiği" uyarısında bulunulan açıklamada, "olayların genişlemesinin daha fazla gerilime yol açabileceğine, işlerin kontrolden çıkabileceğine ve istisnasız herkesi etkileyen tehlikeli bir ortam yaratabileceğine" dikkati çekildi.

Açıklamada, tüm taraflara "mantıklı hareket etme, bölgedeki gerilimin durdurulması için çalışma ve krizi kontrol altına almaya yönelik ulusal ve toplumsal girişimlere acilen yanıt verme" çağrısı yapıldı.

Filistin halkının haklarını desteklemekle ilgilenen resmi bir kurum olan Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat 30 Eylül 1993'te yayınladığı bir başkanlık kararnamesi ile kurulmuştu.

Filistin güvenlik güçleri, iki haftadan uzun süredir, haklarında yakalama kararı bulunan kişileri arama gerekçesiyle Cenin Mülteci Kampı'nda operasyonlarını sürdürüyor.

Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve İslami Cihad gibi Filistinli gruplar, Filistin güvenlik güçlerini, direnişçileri hedef almakla suçluyor.

Cenin kenti ve mülteci kampında gerginlik sürerken, zaman zaman patlama sesleri ve silahlı çatışmalar duyuluyor.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze'den 135 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı, 22 Aralık'ta, "Cenin'deki krizin çözümü için diyalog yolunun benimsenmesi" çağrısında bulunmuştu.