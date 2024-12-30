Cenin'de Güvenlik Operasyonlarına Soruşturma Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cenin'de Güvenlik Operasyonlarına Soruşturma Talebi

Filistin İnsan Hakları Komisyonu, Cenin Mülteci Kampı'ndaki ölümlerle ilgili soruşturma açılmasını istedi.

30.12.2024 04:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (ICHR), Filistin güvenlik güçlerinin birkaç haftadır "operasyon" düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'ndaki tüm ölümlere ilişkin soruşturma açılması çağrısında bulundu.

ICHR'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Cenin kenti ve kampında 5'i emniyet mensubu olmak üzere 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan gelişmeleri büyük endişeyle takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "meydana gelen tüm öldürme vakalarıyla ilgili olarak başsavcılık tarafından ceza soruşturması başlatılması, soruşturmanın sonuçlarının açıklanması ve kanunları ihlal eden herkesin yargılanması" istendi.

"Bu krizin devam etmesinin ve ağırlaşmasının toplumsal dokuya yönelik ciddi riskleri beraberinde getirdiği ve sivil barışı doğrudan tehdit ettiği" uyarısında bulunulan açıklamada, "olayların genişlemesinin daha fazla gerilime yol açabileceğine, işlerin kontrolden çıkabileceğine ve istisnasız herkesi etkileyen tehlikeli bir ortam yaratabileceğine" dikkati çekildi.

Açıklamada, tüm taraflara "mantıklı hareket etme, bölgedeki gerilimin durdurulması için çalışma ve krizi kontrol altına almaya yönelik ulusal ve toplumsal girişimlere acilen yanıt verme" çağrısı yapıldı.

Filistin halkının haklarını desteklemekle ilgilenen resmi bir kurum olan Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat 30 Eylül 1993'te yayınladığı bir başkanlık kararnamesi ile kurulmuştu.

Filistin güvenlik güçleri, iki haftadan uzun süredir, haklarında yakalama kararı bulunan kişileri arama gerekçesiyle Cenin Mülteci Kampı'nda operasyonlarını sürdürüyor.

Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve İslami Cihad gibi Filistinli gruplar, Filistin güvenlik güçlerini, direnişçileri hedef almakla suçluyor.

Cenin kenti ve mülteci kampında gerginlik sürerken, zaman zaman patlama sesleri ve silahlı çatışmalar duyuluyor.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze'den 135 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı, 22 Aralık'ta, "Cenin'deki krizin çözümü için diyalog yolunun benimsenmesi" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Operasyon, Filistin, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenin'de Güvenlik Operasyonlarına Soruşturma Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
08:08 Kılıçdaroğlu’ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu
07:18 Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
15:42 HTŞ lideri Şara’da PKKYPG’ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz HTŞ lideri Şara'da PKK/YPG'ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz
15:38 “Doğum günün kutlu olsun“ yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı "Doğum günün kutlu olsun" yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı
15:30 Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri’nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak
14:59 Fernado Muslera’ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı Fernado Muslera'ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı
14:50 Karar sonrası Narin’in sırlarla dolu köyünde son durum Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum
14:50 Ege 16 günde 4 kez sallandı Naci Görür’den korkutan açıklama geldi Ege 16 günde 4 kez sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama geldi
14:27 Kontrol kulesinin 179 kişiye mezar olan uçağı “kuş çarpmasına“ karşı uyardığı ortaya çıktı Kontrol kulesinin 179 kişiye mezar olan uçağı "kuş çarpmasına" karşı uyardığı ortaya çıktı
13:57 Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 09:32:04. #1.13#
SON DAKİKA: Cenin'de Güvenlik Operasyonlarına Soruşturma Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.