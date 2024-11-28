Çerkeş'te Kar Temizleme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Çerkeş'te Kar Temizleme Çalışmaları Tamamlandı

Çerkeş Belediyesinin kar temizleme çalışmaları tamamlandı, kar kalınlığı 30 cm'ye ulaştı.

28.11.2024 17:50
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Çerkeş Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışı sonrası kar temizleme çalışmalarını tamamladı.

İlçede üç gündür etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı bazı bölgelerde 30 santimetreye kadar yükseldi.

Çerkeş Belediye ekiplerince başlatılan karla mücadele çalışmalarında ekipler zorlu hava koşullarına rağmen cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ve temizleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da çalışmalara destek verdi.

Sopacı, yaptığı açıklamada, her türlü olumsuzluklara rağmen hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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