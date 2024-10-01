CERN 70 Yaşına Girdi

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İsviçre'nin Cenevre kentinde Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin (CERN) kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

CERN'de düzenlenen törende, CERN Genel Direktörü Fabiola Gianotti, çok sayıda ülkeden liderler ile kuruluşlardan yüksek düzey yöneticiler katıldı.

Törene, Türkiye'yi temsilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldı.

Aile fotoğrafı çekilmesiyle başlatan program, katılımcıların yaptığı konuşmalarla devam etti.

CERN Genel Direktörü Gianotti, burada yaptığı konuşmada, üye ülkelerin ve diğer kuruluşların temsilcilerini böyle özel bir günde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gianotti, "CERN, Avrupa ve küresel ortakları için büyük bir başarıdır. Kurucularımız, CERN'in 70 yıllık ömrü boyunca neler başardığını görmekten büyük gurur duyacaktır. Bu kurucuları motive eden özlemler ve değerler bugün de kuruluşumuzda sağlam bir şekilde yer almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Törene katılan ülkelerin liderleri de konuşmalar yaparak CERN'in rolüne ve ülkelerinin bu kurumla olan işbirliklerine değindi.

CERN'de araştırmacı olarak görev yapan gençler de hedeflerine ilişkin konuşmalar yaptı.

Öte yandan CERN'den yapılan yazılı açıklamada, 70'inci yılını kutlayan kuruluşun, yüksek enerji fiziği için dünyanın önde gelen laboratuvarı olduğu bildirildi.

Açıklamada, CERN'in ileri teknolojilerin geliştirildiği bir merkez olduğu da hatırlatılarak, "CERN, eğitim ve öğretim için bir platformdur ve sınırlar ötesi işbirliğinin mükemmel bir örneğidir." ifadesi kullanıldı.