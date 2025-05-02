Cerrahpaşa-Harvard Sempozyumu Başlıyor

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) ile Harvard Üniversitesi arasında yürütülen akademik işbirliği kapsamında düzenlenen "Cerrahpaşa-Harvard Ortak Sempozyumu" yarın düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ortopedi ve travmatoloji alanında "Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisinde Değişen Ufuklar" başlığını taşıyan sempozyum, iki üniversite arasında başlatılan "OrthoPhD" araştırmacı değişim programının ilk akademik etkinliği olma niteliğini taşıyor.

Tüm dünyadan başvurulara açık olan OrthoPhD Programı, İstanbul ve Boston'daki merkezlerde eş zamanlı eğitim ve araştırma yapma imkanı sunarak genç ortopedi cerrahları ve araştırmacıların klinik ve bilimsel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Sempozyumda, minimal invaziv cerrahiden hasta özelinde planlama yöntemlerine, biyomekanik analizlerden cerrahi simülasyon teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede güncel yaklaşımlar ele alınacak.

Ayrıca, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesindeki Cerrahpaşa Araştırma, Simülasyon ve Tasarım Merkezi (CAST) tarafından yürütülen hastaya özgün 3D modelleme ve eğitim teknolojileri çalışmaları da tanıtılacak.

Sempozyum bünyesinde, yalnızca bilimsel içerik açısından değil aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası akademik işbirlikleri içindeki konumunun güçlenmesine katkı sağlaması bakımından da önem taşıyor.

Harvard Tıp Fakültesi ile Türkiye'deki bir devlet üniversitesi arasında bu kapsamda gerçekleştirilecek ilk akademik organizasyonlardan biri olma özelliğine sahip olan sempozyumun açılış konuşmasını İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın yapacak.

Üniversitenin Cerrahpaşa Yerleşkesi'ndeki Tarihi Neşet Ömer İrdelp Amfisi'nde gerçekleştirilecek etkinliğin onur konukları arasında Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği (AOFAS) önceki başkanı ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi – Massachusetts General Hospital Öğretim Üyesi Prof. Dr. Christopher W. DiGiovanni ile Foot and Ankle Research and Innovation Laboratory (FARIL) Direktörü Doç. Dr. Soheil Ashkani-Esfahani yer alacak.