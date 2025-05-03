Cerrahpaşa ve Harvard\'dan Sempozyum

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile Harvard Üniversitesinin akademik işbirliğiyle düzenlenen ortak sempozyumda ayak ve ayak bileği cerrahisine ilişkin seminerler gerçekleştiriliyor.

Ortopedi ve travmatoloji alanında "Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisinde Değişen Ufuklar" başlığını taşıyan, İÜC Cerrahpaşa Yerleşkesi'ndeki Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Amfisi'ndeki sempozyuma 180'den fazla öğrenci kayıt yaptırdı.

Harvard Tıp Fakültesi ile Türkiye'deki bir devlet üniversitesi arasında bu kapsamda gerçekleştirilecek ilk akademik organizasyonlardan biri olma özelliğine sahip sempozyumda açılış konuşmaları İngilizce yapıldı.

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Bedri Karaismailoğlu, AA muhabirine, Harvard Üniversitesinin alanında dünyanın bir numarası olduğunu söyledi.

Böyle bir kurumla anlaşma yapmanın önemine işaret eden Karaismailoğlu, "Ortak sempozyum düzenlemek bizim açımızdan çok önemli. Tabii ki bu sempozyum aslında bir işbirliğinin ürünü. Yaklaşık iki seneye dayanan bir işbirliğinden faydalanarak araştırmalarını gerçekleştirebilmeleri için tüm dünyadan başvurularını aldığımız, şu an ilk başvuru döneminin kapandığı, değerlendirmeler yaptığımız ortak programımız var. Harvard ve Cerrahpaşa olarak bu programı beraber yürüteceğiz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, farklı ülkelerdeki üniversitelerden 180'in üzerinde öğrencinin sempozyum için kayıt yaptırdığını aktardı.

Sempozyuma iştirak eden akademisyenlerin de ayak ve ayak bileği cerrahisinde dünyada çok tanındığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "İki kişi şu an Harvard'dan bizi ziyaret ediyor. Onların özellikle son teknolojiyle ilgili konuşmalarını dinleyeceğiz. Ardından Cerrahpaşa Araştırma Simülasyon ve Tasarım Merkezini ziyaret edeceğiz. Orada Harvard'la birlikte yaptığımız çalışmalarla ilgili bazı örnekler ve bir laboratuvar gezimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Ortopedide güncel cerrahi yaklaşımlar

İki üniversite arasında başlatılan "OrthoPhD" araştırmacı değişim programının ilk akademik etkinliği olma niteliğini taşıyan sempozyum, İstanbul ve Boston'daki merkezlerde eş zamanlı eğitim ve araştırma yapma imkanı sunuyor.

Genç ortopedi cerrahları ve araştırmacıların klinik ve bilimsel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan etkinlikte, minimal invaziv cerrahiden hasta özelinde planlama yöntemlerine, biyomekanik analizlerden cerrahi simülasyon teknolojilerine kadar geniş yelpazede güncel yaklaşımlar ele alınıyor.

Ayrıca, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesindeki Cerrahpaşa Araştırma, Simülasyon ve Tasarım Merkezi (CAST) tarafından yürütülen hastaya özgün 3D modelleme ve eğitim teknolojileri çalışmalarının da tanıtılması hedefleniyor.

Etkinliğin onur konukları arasında Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği (AOFAS) önceki başkanı ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi- Massachusetts General Hospital Öğretim Üyesi Prof. Dr. Christopher W. DiGiovanni ile Foot and Ankle Research and Innovation Laboratory (FARIL) Direktörü Doç. Dr. Soheil Ashkani-Esfahani da yer alıyor.

Sempozyum bugün sona erecek.