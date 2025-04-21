Çeşme\'de 18 Kaçak Göçmen Yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasadışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışan 2'si çocuk, 18 kaçak göçmen yakalandı.

Vatandaşlar, dün saat 08.00 sıralarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğunu ihbar etti. Aldıkları ihbar üzerine harekete geçen ekipler, lastik botu durdurarak içinde bulunan 2'si çocuk olmak üzere toplamda 18 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler yakalanmalarının ardından kıyıya çıkartıldı ve yapılan işlemlerinden sonra İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.