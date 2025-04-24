Çeşme'de 23 Nisan Coşkusu

(İZMİR)- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde "Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugünlere sahip çıkın. İyi ki varsınız çocuklar" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çeşme'de coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Lal Denizli, temsili olarak belediye başkanlığı koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Saygın Aykut'a devretti. Aykut, Çeşmeli çocukların hayallerini ve beklentilerini yansıttığı anketi ile geleceğe ilişkin fikirlerini paylaştı. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında Lal Denizli, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen ile birlikte çocukların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Lal Denizli tarafından Kasım 2024'te kurulan Çeşme Belediyesi Çeşme Kent Enstitüsü, 23 branşta ve bin 190 öğrencisi ile 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne kapsamlı bir gösteri hazırladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Lal Denizli, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Denizli, 23 Nisan 1920'nin ulus olma yolunda uzun yıllar mücadele eden, tam bağımsızlık için büyük bedeller ödeyen kahraman bir milletin gurur günü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"O gün, milletimizin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin dayanağı olan ulusal egemenlik ilan edilmiştir. Ulusal günlerimize, milli bayramlarımıza, her zamankinden daha çok sahip çıkmak zorunda olduğumuz bugünlerde, dimdik bir millet olarak kazanımlarımıza sahip çıkabilmemiz için bizlere bu ülkeyi armağan eden başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın isimsiz kadın kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlar olmasaydı bugün biz burada çağdaş ve kazanımlarına sahip çıkan yeni nesilleri yetiştiriyor olamazdık."

"İyi ki varsınız çocuklar"

Başkan Denizli, Çeşme Kent Enstitüsü'nün, ulusal değerlere ve Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı eğitimlerine devam ettiğini vurgulayarak, "Kent Enstitümüz, bugün bin 190 öğrencisi ile büyük bir akademi olma yolunda ilerliyor. Bugün de enstitümüzün kıymetli evlatlarının sizler için hazırlamış olduğu gösterilerini izliyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugünlere sahip çıkın. İyi ki varsınız çocuklar" diye konuştu.