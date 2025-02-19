Çeşme'de İlk Voleybol Lig Maçı Heyecanı

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(İZMİR) - Çeşme'de ilk kez voleybol lig maçı yapıldı. Küçük Kızlar İzmir Ligi'nde oynanan Çeşme Belediyespor ev sahipliğinde Mavişehir İhtisas ile oynanan maçın ardından Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli sporcuları tebrik ederek, "Sizlerle gurur duyuyoruz, her zaman destekçiniz olacağız" dedi.

Çeşme'de ilk kez voleybol lig maçı yapıldı. Küçük Kızlar İzmir Ligi'nde, Çeşme Belediyespor ve Mavişehir İhtisas takımları, Çeşme Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanı sıra Voleybol İzmir İl Temsilcisi Fikret Fidan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada, Çeşme Belediyespor, Mavişehir İhtisas'a 2-0'lık sonuç ile mağlup oldu. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, maçın ardından Çeşme Belediyespor Kulüp Başkanı Faik Çağlayık, Çeşme Belediyespor Voleybol Şube Yöneticisi Mehmet Bahcevan, Antrenör Merve Tonusluoğlu ve Gökhan Ceren'e özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkür etti. Başkan Denizli, sporcularla yaptığı konuşmada, "Gösterdiğiniz üstün performanstan dolayı hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz ve her zaman destekçiniz olacağız" dedi.