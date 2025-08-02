Çeşme'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 2 Gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alaçatı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında M.E.A. ve H.K.A. ile işletme çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi tabancayla yaralandı.

2 kişi de olay yerinde kaçmaya çalışırken etrafa saçılan cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliler M.E.A. ve H.K.A'yı gözaltına aldı.