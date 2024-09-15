Çeşme Festivali'nde Ceylan Ertem Rüzgarı - Son Dakika
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Çeşme Festivali'nde Ceylan Ertem Rüzgarı

Çeşme Festivali'nin ikinci gününde Ceylan Ertem konseri büyük ilgi gördü. Festival, 90'larda Çeşme temasıyla ziyaretçilere eğlenceli etkinlikler sunmaya devam ediyor.

15.09.2024 15:49  Güncelleme: 18:47
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(İZMİR) - Çeşme Festivali'nin ikinci gününe Ceylan Ertem konseri damga vurdu. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sevilen şarkılarla dinleyicilere müzik ziyafeti sunan Ertem'e teşekkür etti.

Çeşme Belediyesi tarafından 13-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve bu yıl Alaçatı ile Çeşme'nin kurtuluş kutlamalarıyla birleştirilen Çeşme Festivali, coşku dolu anlara sahne oluyor. "90'larda Çeşme" temasıyla hazırlanan festivalin ikinci gününde birbirinden renkli etkinlikler ve konserler düzenlendi.

Festivalin ikinci gününde Ayios Haralambos Kültür Merkezi'nde, Çeşme Fotoğraf Sanatı Derneği (ÇEŞFOD) Başkanı ve Fotoğraf Eğitmeni Zeliha Begöz tarafından hazırlanan 'Geçmişten Günümüze Çeşme' sergisi ziyaretçilerle buluştu. Sergide, dünden bugüne Çeşme'nin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan fotoğraflar yer aldı.

Çeşme Kent Müzesi'nin arka alanında ise 90'larda çocuk olmanın neşesi yaşandı. Çocuk Oyun Atölyesi'nde düzenlenen etkinliklerde, çocuklar pamuk şeker yedi, seksek oynadı, hulahop çevirdi ve şarkılarla eğlendi. Festival boyunca çocuklar için hazırlanan atölye çalışmaları, 90'ların sıcak ve samimi ruhunu yaşattı.

Gün boyu süren etkinlikler kapsamında, 'Geçmişten Günümüze Çeşme'de Yemek Kültürü' başlıklı bir söyleşi de gerçekleştirildi. Eğitmen Şef Rıfat Yurttaş ve ÇEŞKA Kooperatifi Üyesi ve Aşçı İsabet Barutçuoğlu, katılımcılarla Çeşme'nin mutfak kültürünü geçmişten günümüze taşıyan lezzetler üzerine söyleşi düzenlendi.

Ceylan Ertem müzik ziyafeti sundu

Festivalin ikinci gününe damgasını vuran ise Ceylan Ertem konseri oldu. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda dinleyicilerle buluşan Ertem, sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, festivalde sahne alan Ertem'e teşekkür ederek, sanatçının festivale kattığı renk ve coşkudan dolayı teşekkür etti. Başkan Denizli, Ertem'e çiçek takdiminde bulundu.

Çeşme Festivali, 4 gün boyunca konserler, sergiler, söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle tüm katılımcılara 90'ların nostaljisini yeniden yaşatmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme Festivali'nde Ceylan Ertem Rüzgarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme Festivali'nde Ceylan Ertem Rüzgarı - Son Dakika
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