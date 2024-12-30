Çeşme, Yeni Yılı Coşkuyla Kutlayacak!

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(İZMİR)- Çeşme Belediyesi, yeni yılı DJ performansları eşliğinde kutlayacak. Belediye Başkanı Lal Denizli, herkesi yılbaşı coşkusunu birlikte yaşamak için Çeşme'ye davet ederken, "Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir 2025 yılı diliyorum" dedi.

Çeşme Belediyesi, yeni yıl coşkusunu yaşatmak için tüm hazırlıkları tamamladı. Günler öncesinden caddeler, meydanlar ve sokakların ışıklarla süslendiği Çeşme'de, ilçenin her noktası yeni yıla hazır hale getirildi. 26 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Yılbaşı Panayırı ise Çeşme'yi yılbaşı atmosferine bürüdü. Rengarenk görüntülere sahne olan panayır, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

31 Aralık akşamı ise Çeşme, DJ performansları eşliğinde yeni yıla coşkuyla merhaba diyecek. Cumhuriyet Meydanı'nda DJ Koray, Alaçatı'da ise DJ Burak Cilt, enerjik performanslarıyla Çeşmelilere ve misafirlere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, tüm Çeşmelileri ve misafirleri bu özel geceye davet ederek, "2025 yılının herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Yeni yıl heyecanını ve mutluluğunu birlikte paylaşmak için sizleri Çeşme'ye bekliyoruz" dedi.