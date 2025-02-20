Çetin Elçiboğa Yeniden Başkan

Türk Kızılay Kemalpaşa Şubesi'nde mevcut başkan Çetin Elçiboğa güven tazeledi.
Şubede gerçekleştirilen kongrede 73 delege oy kullandı.
Oyların tamamını alan tek aday Elçiboğa, başkanlığa yeniden seçildi.
Elçiboğa ilk döneminde Kemalpaşa'ya şube binası kazandırdıklarını belirterek, "Yeni dönemde artık tüm faaliyetlerimizle sahada aktif bir şekilde yer alacağız." dedi.
Kongreye Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış da katıldı.
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