Çetin Emeç Anıldı

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(İSTANBUL) - Basın Konseyi, 35 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci-yazar Çetin Emeç'in ölüm yıl dönümü nedeniyle "Çetin Emeç'i saygı ve özlemle anıyoruz. Türkiye'de medyaya yönelik baskı ve saldırıların bitmesini diliyoruz" mesajı yayınladı.

Gazeteci-yazar Çetin Emeç, uğradığı silahlı suikast sonucu 7 Mart 1990 tarihinde öldürüldü. Basın Konseyi, Emeç'in ölüm yıl dönümü nedeniyle şu mesajı yayınladı:

"İstanbul Suadiye'deki evinin önünde 7 Mart 1990 günü uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hürriyet gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Çetin Emeç ile şoförü Sinan Ercan'ı saygıyla anıyoruz. Türkiye'deki menfur saldırılardan biri olan bu cinayet tetikçilerin yakalanmış olmasına rağmen hala tam olarak aydınlatılmış değildir. 38 yıllık gazeteci olan Emeç, Hürriyet gazetesi yönetim kurulu üyesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Uluslararası Basın Enstitüsü ile Uluslararası Gazetecilik Basın Enstitüleri Federasyonu üyesiydi. Çetin Emeç'i saygı ve özlemle anıyoruz. Türkiye'de medyaya yönelik baskı ve saldırıların bitmesini diliyoruz."