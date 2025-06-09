Cevdet Yılmaz'dan İsrail'e Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan "Madleen" adlı gemiye İsrail'in uluslararası sulardaki müdahalesini lanetledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İsrail'in uluslararası sularda 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini lanetliyoruz. İnsani değerleri ve hukuku yok sayan, insani yardımları engelleyerek suçlarına yeni suçlar ekleyen Netanyahu yönetimi, uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmelidir. Bir an önce ateşkesin sağlanmasını, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşmasını ve iki devletli kalıcı çözüm için somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Tarihi bir direniş sergileyen Filistin halkı ve insani değerler er geç kazanacaktır. İsrail yönetiminin zulüm ve soykırım politikaları insanlık ittifakı karşısında kaybetmeye mahkumdur."