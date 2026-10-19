Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına 09.30'da başkanlık edecek - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına 09.30'da başkanlık edecek

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Ankara'daki toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 09.30'da yapılacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/09.30)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 20. ve 21. Dönem Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın TBMM'deki cenaze törenine katılacak, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/12.30/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Muhtarlar Günü Buluşması" programına katılacak.

(Ankara/12.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda Nutuk Külliyatı Projesi Tanıtım Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde "Türk Dünyasında Kurultay Geleneği: Tarihi Hafıza ve Devletlilik" başlıklı panele ve "Kurultay Fenomeni" kitabının Türkçe baskı tanıtım programına katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Temelli Veri Merkezi Temel Atma Töreni ile Dünya Döküm Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/12.00/İstanbul/19.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Değişen Küresel Ulaştırma Jeopolitiği ve Kalkınma Yolu Projesi Konferansı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2-? ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Trabzon/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 11. haftası; Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü, Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969, Manisa FK-Muğlaspor ve Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/17.00/20.00/Manisa/17.00/Bursa/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, Esenler Erokspor-Anadolu Efes karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

4- Ülker Basketbol Gençler Ligi'nde 2026-2027 sezonu erkekler kategorisi ilk pencere karşılaşmaları, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ülker Altyapı Salonları'nda tamamlanacak.

(İstanbul/12.30)

5- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasındaki Slavia Prag maçı öncesinde Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/15.00/18.45)

6- Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky ve bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesinde Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Çekya temsilcisi, hazırlıklarını statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/17.00/17.50)

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Kaynak: AA
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