Cevdet Yılmaz, yurt dışındaki vatandaşların haklarını Demokratlar Birliği ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cevdet Yılmaz, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan ve heyetini kabul etti. Görüşmede yurt dışındaki vatandaşların hakları ve kültürel kimliklerinin aktarılması ele alındı; Yılmaz, Aslan’ı yeniden genel başkanlık görevi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aslan ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini belirterek şunları ifade etti:
"Görüşmemizde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması, bulundukları ülkelerde toplumsal ve siyasal hayata katılımlarının güçlendirilmesi, kültürel kimliklerinin gelecek nesillere aktarılması konularını konuştuk. Sayın Aslan'ı yeniden üstlendiği genel başkanlık görevi dolayısıyla tebrik ediyor, yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik kıymetli çalışmalarında başarılar diliyorum."
Kaynak: AA
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