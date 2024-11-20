Yönetmen Faysal Soysal'ın ödüllü yapımı "Ceviz Ağacı", 22 Kasım'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyoğlu Sineması'nda gösterilecek.
İBB Kültür, İBB Miras ve Film-Yön ortaklığında düzenlenen etkinlik kapsamında gösterimin ardından bir söyleşi gerçekleştirilecek.
Senarist Çiğdem Vitrinel'in yöneteceği söyleşide yönetmen Faysal Soysal ile filmin başrol oyuncusu Serdar Orçin sinemaseverlerin sorularını yanıtlayacak.
Son Dakika › Güncel › Ceviz Ağacı'nın Gösterimi ve Söyleşi - Son Dakika
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