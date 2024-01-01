Çevrecilerden Yeni Yılın İlk Günü Denize Giriş

MERSİN'in Bozyazı ilçesi sahilinde 10'uncu kez buluşan çevreciler, bölgede turizmin sadece yaz mevsimiyle sınırlı olmadığına dikkat çekmek için bu yıl da yeni yılın ilk günü denize girdi.

Bozyazı'da her yılın ilk günü denize giren çevreciler, 2024'ün ilk günü de geleneği devam ettirdi. Hava sıcaklığının 18 derece olduğu ilçede 10'uncu kez buluşan çevreciler, bu yıl Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla 'Cumhuriyet' teması ile yüzdü.

'365 GÜN DENİZE GİRİLEBİLİR'

Grup lideri Dr. Bahadır Karakoç, Bozyazı sahilinde 365 gün denize girilebildiğini belirtti. Karakoç, Çevreci, doğasever ve gezginlerden oluşan Bozyazı-Turkuaz grubu olarak, Aydıncık, Bozyazı, Anamur, Gazipaşa gibi Taşeli'de yer alan bölgemizde 365 gün denize girilebileceğini, turizmin sadece yaz ile sınırlı olmadığını göstermeyi hedefliyoruz. Bölgemize ve bölgemiz ürünlerine dikkat çekmeyi, deniz kenarında bulunan bölgemizde yüzme gibi bir sporu yaygınlaştırmayı, böylelikle lisanslı sporcular ve şampiyonlar çıkarmayı, aynı zamanda da şenlik havasında birlik ve beraberliği sağlamayı amaçladığımız denize girme etkinliğimizi bu yıl 10'uncu defa yapıyoruz. Etkinliğimize ilgi her geçen yıl artıyor. Yine bu sene önceki yaptıklarımıza ilaveten ödüllü yüzme yarışması, eğlenceli yarışmalar ve esnaflarımızın verdiği hediyelerin dağıtımını ekledik. Müzik ve eğlencenin de olduğu bu etkinliğimizin ileriki yıllarda kalıcı şenliğe dönmesi en büyük arzumuzdur? dedi. (DHA)