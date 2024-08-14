Ceyhan Belediyesi Yol Genişletme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi Yol Genişletme Çalışmalarına Devam Ediyor

Ceyhan Belediyesi ekipleri, yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Kadir Aydar, 'Hemşehrilerimize daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmayı hedefliyoruz' dedi.

14.08.2024 10:19  Güncelleme: 11:10
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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi ekipleri, yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Hemşehrilerimize daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Ceyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yumurtalık istikametinden otoban bağlantı yolu ile Uğur Mumcu Bulvarı'nın başlangıcı arasında tek şeride düşen şehir girişinde, yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan orta refüjlerde düzenlemeler sürerken; diğer yandan ekipler, yolun çift şeritli duble yol olarak hizmete açılabilmesi için yoğun mesai yapıyor.

"Konforlu bir ulaşım imkanı sunmayı hedefliyoruz"

Çalışmanın tamamlanması ile ilçenin ulaşım ağının rahatlayacağını ve trafiğin daha akıcı hale geleceğini belirten Başkan Aydar, "Ceyhan'ın girişini modernize ederek hemşehrilerimize daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz, çalışmaları en kısa sürede tamamlamak için özveriyle çalışıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ceyhan Belediyesi Yol Genişletme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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