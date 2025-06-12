Ceyhan'da Fırın Ustasına Tabancalı Saldırı - Son Dakika
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Ceyhan'da Fırın Ustasına Tabancalı Saldırı

Ceyhan\'da Fırın Ustasına Tabancalı Saldırı
12.06.2025 02:29
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde fırın ustası Barış Yılmaz, kar maskeli iki kişi tarafından vurularak öldürüldü.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde fırın ustası Barış Yılmaz (33), otomobiline bindiği sırada kar maskeli kimliği belirsiz iki kişinin gerçekleştirdiği tabancalı saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Bir pastanede fırın ustası olarak çalışan Barış Yılmaz, iddiaya göre, 01 AGE 380 plakalı otomobiline bindiği sırada yanına yaklaşan motosikletli, kar maskeli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Yılmaz kanlar içerisinde yığılırken, şüpheliler motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ceyhan'da Fırın Ustasına Tabancalı Saldırı - Son Dakika

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