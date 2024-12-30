Ceyhan\'da Kamyon Lastiğinde Yangın

Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki kamyonun lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BEL 51 plakalı kamyonun lastiği, D-400 kara yolunun Kösreli mevkisinde alev aldı.
Aracı durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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