Adana'nın Ceyhan ilçesinde ruhsatsız 8 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği çalışmada 6 şüpheli yakalandı, adreslerde ruhsatsız 8 tabanca ve 3 av tüfeği, çelik yelek, 83 mermiyle 10 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.
Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ceyhan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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