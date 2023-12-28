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Cezaevi Firarisi Kozan'da Yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi Firarisi Kozan'da Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde silahla yağma suçundan 16 yıl 5 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.C.U., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

28.12.2023 - 13:10,
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ADANA'nın Kozan ilçesinde silahla yağma suçundan 16 yıl 5 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.C.U. (32), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kozan İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında birden fazla kişiye gece vakti silahla yağma suçundan 16 yıl 5 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.U., bir süre önce cezaevinden firar etti. A.C.U.'nun yakalanması için çalışma başlatan Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Kozan'da saklandığını tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla U.'yu gözaltına aldı. Gözaltına alınan U., emniyetteki işlemlerinin ardından Kozan Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevi Firarisi Kozan\'da Yakalandı
Kaynak: DHA
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