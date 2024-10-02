Cezaevi firarisi yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor.
Devriye ekiplerince Adnan Menderes Bulvarı'nda üst araması yapılan İ.H.B'nin üzerinde 3 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Bu kişinin GBT sorgusunda uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve bir süre önce cezaevinden firar ettiği belirlendi.
Gözaltına alınan İ.H.B. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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