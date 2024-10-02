Cezaevi firarisi yakalandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor.

Devriye ekiplerince Adnan Menderes Bulvarı'nda üst araması yapılan İ.H.B'nin üzerinde 3 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Bu kişinin GBT sorgusunda uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve bir süre önce cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan İ.H.B. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.