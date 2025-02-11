Cezayir, Netanyahu'nun Önerisini Reddetti

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CEZAYİR, 11 Şubat (Xinhua) -- Cezayir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerin anavatanlarından farklı bir yere gönderilmesi ve devletlerini Suudi Arabistan topraklarında kurmaları önerisine karşı olduklarını açıkladı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada Netanyahu'nun açıklamalarını "saldırgan" olarak nitelendirerek egemenlik ve toprak bütünlüğünü zayıflatmaya yönelik her türlü girişime karşı "Suudi Arabistan'a verdikleri kararlı desteği" bir kez daha teyit etti.

Açıklamada Cezayir'in Filistinlilerin haklarını savunmaya ve Filistin egemenliği ya da Arap ülkelerinin toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü öneriyi reddetmeye olan uzun soluklu kararlılığı da yinelendi.

Netanyahu, geçen hafta perşembe günü geniş topraklara sahip Suudi Arabistan'ın bu toprakların bir kısmını Filistin devleti için tahsis edebileceğini öne sürmüştü.

Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri, bu öneriyi yoğun şekilde kınayarak, bunu Filistin egemenliğinin hiçe sayılması ve dikkatlerin İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerinden başka yöne çekilmeye çalışılması olarak değerlendirdi.