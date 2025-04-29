ÇHD'den 1 Mayıs Öncesi Gözaltılara Tepki - Son Dakika
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ÇHD'den 1 Mayıs Öncesi Gözaltılara Tepki

ÇHD, 1 Mayıs öncesi gözaltılara karşı çıkarak, gözaltıların serbest bırakılmasını talep etti.

29.04.2025 17:10
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(İSTANBUL) - Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonda 92 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. ÇHD, "Bugün işçi sınıfı ve emekçilerin, devrimcilerin mücadelesine karşı egemenler tarafından araçsallaştırılmış hukuku kabul etmiyoruz. Tüm bunlara karşı, sokaklarda, karakollarda, adliyelerde mücadele edenlerin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın" açıklamasını yaptı.

ÇHD İstanbul Şubesi, 1 Mayıs öncesinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından "1 Mayıs'a yönelik keyfi operasyonlar derhal son bulmalıdır" başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yaklaşan 1 Mayıs' gerekçe gösterilerek ev baskınları gerçekleştirilmiştir. Üç ayrı operasyon ile çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı gerekçesi olarak kimi devrimci ve demokratik kurumların 'yasaklama kararına rağmen' 1 Mayıs alanının Taksim olduğunu belirtmesi ve Taksim'e çağrı yapmalarını bahane etmiştir.

Siyasi iktidar eli ile gerçekleştirilen keyfi yargı tacizini kabul etmiyoruz. Kamuoyuna yapılan açıklamalarda belirtilen bir yasaklama kararının dahi henüz olmadığı, 1 Mayıs için Taksim'e çağrı yapan demokratik kişi ve kurumların hedef alınarak bastırılmaya çalışıldığı ve henüz gerçekleşmemiş toplanmalara ilişkin, muhalefetin sesini kısmak için bir sopa olarak kullanılan 2911 sayılı Kanun'a muhalefet iddialarının hukukla açıklanacak bir yanı kalmamıştır. Bu sabahki operasyonlar göstermektedir ki ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü gibi mevcut hukuk düzeninde yazılı bulunan birçok hak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yok hükmünde ilan edilmiştir.

Taksim Meydanı, işçiler, emekçiler ve sosyalistler için 1 Mayıs 1977'den bugünlere toplum hafızasında ve emek mücadelesinde simgesel bir yerdedir. Yüksek yargı kararıyla dahi işçi ve emekçilere ait olduğunun tescillendiği bu meydan bir kez daha keyfi şekilde halka yasaklanıyor. Bugün asılsız bahanelerle gerçekleştirilen operasyonların, hukukun toplumsal muhalefet üzerinde bir sopa olarak kullanıldığı ortadadır.

ÇHD İstanbul Şube olarak 50 yıldır olduğu gibi bugün de işçi sınıfı ve emekçilerin, devrimcilerin mücadelesine karşı egemenler tarafından araçsallaştırılmış hukuku kabul etmiyoruz. Tüm bunlara karşı, sokaklarda, karakollarda, adliyelerde mücadele edenlerin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın! Taksim Meydanı 1 Mayıs alanıdır!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ÇHD'den 1 Mayıs Öncesi Gözaltılara Tepki - Son Dakika

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