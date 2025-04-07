CHP 21'inci Olağanüstü Kurultayı'ndan İzlenimler...

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, CHP'ye kayyum atanmasının önüne geçmek amacıyla Saraçhane düzenlediği basın toplantısında yaptığı çağrı üzerine toplanan CHP 21'inci Olağanüstü Kurultayı, Ekrem İmamoğlu için ayrılmış boş koltuğun gölgesinde delegelerin ve partililerin yoğun ilgisiyle yapıldı. Önceki Genel Başkanların da bir araya geldiği kurultayda, Özgür Özel, 38'inci Olağan Kurultay'da aldığından 359 fazla oy alarak yeniden Genel Başkanlığa seçilirken, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve ardından gözaltına alınmasıyla başlayan, tutuklanmasıyla yurt geneline yayılan eylemlerin sembolleri haline gelen Pikaçu ile Batman karakterleri Kurultay salonunu da renklendirdi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, CHP'ye kayyum atanması ihtimali üzerine Özgür Özel'in 21 Mart'ta yaptığı çağrı üzerine toplanan Olağanüstü Kurultay için hazırlanan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ni delegeler sabah erken saatlerden itibaren doldurdu.

Kurultay başlamadan önce CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde kurultayın yapılacağı salona, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrakları ile Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun posterleri asıldı. Salonda, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük", "Adayımı Yanımda Sandığı Önümde İstiyorum" ve "Kurtuluş Yok Tek Başına ya Hep Beraber ya Hiçbirimiz" yazılı pankartlar da yer alırken, salon dışındaki koridorlara da Türk bayrakları ve aynı içerikte pankartlar asıldı.

Kayıtlı 1323 delegesi bulunan CHP'nin Olağanüstü Kurultayı saat 10.00'da başladı.

Salonu dolduran delegelerin yanı sıra kurultaya, Özgür Özel'in bir gün önce telefonla arayarak davet ettiği önceki Genel Başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı, eski Yunanistan Başbakanı George Papandreou da kurultayı izleyenler arasında yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultay salonuna girdikten sonra CHP'nin önceki genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile kucaklaştı.

Özel, salondakilerle selamlaştıktan sonra, önceki Genel Başkanların da bulunduğu, Ekrem İmamoğlu için ayrılmış ve üzerinde "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayı" yazılı koltuğun yanında kendisi için ayrılan yere oturdu.

Kurultayda Divan Başkanlığının oluşturulmasının ardından Özgür Özel kürsüye gelerek, 1 saat 45 dakika konuşma yaptı. Özel'in konuşması sırasında salondaki bir grup "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "İktidar, iktidar" sloganları attı.

Kemal Kılıçdaroğlu, salona Özgür Özel kürsüde konuşmaya başladığı sırada geldi. Özel konuşmasını tamamlayıp kürsüden indikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.

Kurultayda, Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mesaj da okundu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun "İrade Milletindir" Kurultayı delege kartını paylaştı.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda delegelerin Genel Başkanlık oylaması için 12.30'da başlayan oy kullanma işlemi 14.15'te tamamlandı. Özgür Özel, kayıtlı 1323 delegeden 1276'sının katıldığı oylamada, 1171 delegenin oylarıyla yeniden Genel Başkanlığa seçildi. 105 delegenin oyu geçersiz sayıldı. 38'inci Olağan Kurultay'da birinci turda 682, ikinci turda 812 oy alan Özgür Özel, oylarını 359 artırarak ikinci kez Genel Başkan oldu.

Ümit Uysal adaylıktan çekildi

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa aday olduğunu açıklayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, adaylıktan çekildi. Uysal, "Partimi yıpratmamak için burada detaylarını ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım" dedi.

Öte yandan, CHP Kurultayı'nda genel başkan adaylığı için gerekli imza sayısına ulaştığını belirten ancak başvuru saatini kaçıran eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, itirazını ve sitemini Genel Başkan Özgür Özel'e Kurultay salonunda iletti. Sosyal medya hesabından açıklama da yapan Berhan Şimşek'e CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Emir, "Sayın Berhan Şimşek eğer o imzaları toplamış olsaydı onu zamanında Divan'a vermesi gerektiğini bilecek kadar deneyimli bir siyasetçidir" yanıtını verdi.

Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da Berhan Şimşek'in açıklamalarıyla ilgili "Divanımıza bir müracaat yoktur" açıklamasında bulundu.

Genel Başkanlık seçiminin ardından, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için başvurular alınarak, seçimlere geçildi. PM için 181, YDK için 52 başvuru yapıldı.

Ekrem İmamoğlu'na söylediği "Herşey güzel olacak" sözleriyle hafızalara kazınan ve son eylemler sırasında tutuklanan Berkay Gezgin ile Ankara'da öldürülen motokurye Samet Özgül'ün ablası Berna Özgül, Özgür Özel'in Parti Meclisi anahtar listesinde yer aldı.

Karşı listeler

CHP'de muhalifler olarak bilinen ve dün CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı öncülüğünde hazırlanan Denge ve Dayanışma Listesi açıklandı. Listede 9 milletvekili ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de yer aldı.

Kurultayda ayrıca, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da "Ortak Akıl Ortak Vicdan" başlıklı listesinde 52 kişilik bir liste açıkladı.

"Pikaçu" ve "Batman" karakterleri kurultaya taşındı

Kurultayda en renkli anlar, PM ve YDK üyelikleri için seçimlere başlanacağı saatler oldu. Aday isimlerin desteklenmesi için oy isteyen destekçiler, dikkat çekmek için çeşitli yöntemlere başvurdu. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla yurt geneline yayılan eylemler sırasında Antalya'da kameralara yansıyan, dünya basınına da konu olan Pikaçu karakteri ile Batman karakteri kurultay salonuna taşındı.

PM üyeliği için başvuran Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın madenci baretleri takan destekçileri ellerinde, eylemlerin sembolü haline gelen Pikaçu karakteriyle ilgi topladı.

"Batman" kıyafetli bir gencin yer aldığı grup salonda tur atarak, adaylarına destek istedi.

Salonda Volkan Konak, Edip Akbayram şarkıları

Salonda, yakın zamanda vefat eden iki usta ismin sesinden yükselen şarkılar delegeleri zaman zaman duygulandırdı.

31 Mart'ta vefat eden Volkan Konak'ın sesinden "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", 2 Mart'ta vefat eden Edip Akbayram'ın "Güzel Günler Göreceğiz" şarkıları ile son dönemde meydanlarda ve eylemlerde slogan haline gelen İlkay Akkaya'nın "Kurtuluş Yok Tek Başına" şarkısı sık sık kurultay salonunda çalındı.

Güvenlik önlemleri

Öte yandan, kurultay dolayısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin etrafında güvenlik önlemleri alındı. Delegelerin ve partililer kurultayın yapılacağı binaya güvenlik kontrollerinden geçirilerek alındı.

Delegelerin ve partililerin kurultay için gelmeye başladığı sabah erken saatlerde bina etrafındaki sokaklarda köfteciler, simitçiler, su ve diğer gıda ürünlerini satanların yoğunluğu dikkati çekti.

Salona giriş çıkışlar kartla yapıldı

Kurultayı izlemek isteyen basın kuruluşları için Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin giriş katında bulunan nikah salonunun önündeki uzun koridorda yer ayrıldı. Kurultay salonuna giriş çıkışlar hem delegeler hem de basın mensupları için hazırlanan çipli kartlarla yapıldı. Salonda bulunmayanlar, nikah salonunda hazırlanan dev ekrandan kurultayı izledi.