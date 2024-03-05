CHP Ankara'da Büyük Rekor Kıracak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlediği seçim mitinginde, büyükşehir belediye meclisinde çoğunluğu sağlamak için bir tek oyun bile çok önemli olduğunu söyledi. Özel, "Ankara'da bir büyük rekor kıracağız. O gece en çok konuşulacak konulardan bir tanesi bu olacak. O rekoru çok sağlam bir takımla kıracağız" dedi.

Özel konuşmasında, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Ankara'da çok sağlam bir takımla büyük bir rekor kıracaklarını o takımın kaptanı Mansur Yavaş'ın, geldiği günden beri Ankara'da huzur, güven ve sevgi olduğunu ifade etti.

Anketlerde Mansur Yavaş'ın önde olduğunu ancak belediye meclisinde de çoğunluğu sağlamak için bir tek oyun bile çok önemli olduğunu belirten Özgür Özel şöyle konuştu:

"Ankara'da bir büyük rekor kıracağız. O gece en çok konuşulacak konulardan bir tanesi bu olacak. O rekoru çok sağlam bir takımla kıracağız. O takımın Ankara'daki kaptanının selamını söylüyorum size. Mansur başkanın selamlarını getirdim. Mansur başkan geldiği günden beri Ankara'da huzur var, Ankara'da güven var, Ankara'da sevgi var, Ankara'da mutluluk var. Birilerinin yaptığı gibi artık ayrımcılık yok. Partizanlık yok. Bütün Ankara'yı hep birlikte kucaklamak var. Teşekkür ediyoruz kendisine. Tabii seçmenin kararına, seçmenin vereceği karara sonuna kadar saygılıyız. Şimdiden kimse seçmenin kararına ipotek koyamaz. Ama televizyonlardaki bütün yorumcular ve anketleri yapan firmaların bütün temsilcileri şunu söylüyorlar. Ankara'da büyükşehir belediye başkanlık yarışı artık bitti. O yarışın sonu belli. Ama biliyorsunuz pandemi yaşadık. Millet pandemide şaşkın, korku içinde ne yapacağını bilemez haldeyken, üç tane maskeyi dağıtamayanların eli ayağına karışmışken bütün büyükşehir belediye başkanlarımız ve Mansur başkan maskesinden hijyen kitine, evlere gıda desteğinden hiç gözün görmediği yerde veresiye defterlerinin kapatıldığı dayanışma belediyeciliklerine kadar hem bizi gururlandıran hem Ankara'yı onurlandıran hem de insan onuruna yakışır bir sosyal belediyecilik anlayışını bütün Türkiye'ye gösterirken en büyük sıkıntısı neydi? Hizmet etmek istediğinde sürekli elini kolunu bağlayan ellerini arkasından bağlayan büyükşehir belediye meclis çoğunluğunun olmamasıydı. Şimdi büyükşehir seçiminde Mansur başkan tamam ama hepimize düşen bir görev var. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde çoğunluğu alacağız. Bunun için de rehavete kapılmak yok. Bunun için bir tek oyun bile önemi var. 'Biz seçimi kazanıyoruz, nasılsa alıyoruz, olsun varsın ben gitmesem de olur, yok komşum hasta gelmeyiversin nasılsa kazandı Mansur başkan ya da efendim 3. kattaki engelli seçmeni üzmeyeyim yormayayım nasılsa aldık seçimi'. Bu öyle bir seçim değil. Bu seçim belki 1 oyla Ankara büyükşehire bir fazla belediye meclis üyesi yollayacağımız ve o bir oyla Ankara'da çoğunluğu kazanacağımız bir seçimdeyiz. Bu işin önemini ciddiyetini fedakarlığını cefakarlığını sizlere emanet ediyorum."