CHP Belediye Başkanları Toplantısı Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Belediye Başkanları Toplantısı Sonuçları

CHP, belediye başkanları toplantısında erken seçim talep etti ve İmamoğlu'nu ön seçim için aday olmaya çağırdı.

15.02.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin "İl Belediye Başkanları Toplantısı"nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13-15 Şubat tarihlerinde Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İl Belediye Başkanları Toplantısı'nın sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin adaletten ekonomiye kadar çoklu bir siyasi krizin içine sürüklendiği savunuldu.

"Muhalefetten seçilmiş belediye başkanlarına yönelik ağır yargı baskıları, hizmetlerin engellenmesi ve partizanlığın Türkiye adına kaygı verici boyutlara ulaştığı" öne sürülerek, "Bu yargı baskısının odağındaki ve hedefindeki isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'dur." denildi.

"Siyasi iktidarın, ilk genel seçimlerde tecelli edecek millet iradesinden korktuğu" iddia edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu şartlar altında, ülkemizin tüm sorunlarından kurtulması için tek çare zaman kaybetmeden milletin hakemliğine başvurulmasıdır. İktidarın saldırılarına karşı Çağlayan'da verilen birlik ve beraberlik fotoğrafının ardından Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın birliktelik tablosu halkımıza umut olmuştur."

"İmamoğlu'nu, ön seçimde aday olmaya çağırıyoruz"

İl Belediye Başkanlarının, partinin erken seçim talebini ve Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için başlatılan demokratik önseçim sürecini destekledikleri belirtilen açıklamada, Özel'in topluma verdiği sözün gereği olarak, Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararının, siyasi tarih açısından devrim niteliğinde olduğu dile getirildi.

Karşılarındaki ittifakın, partinin içinde tartışma yaratmak istediği iddiasına karşı, vatandaşın gerçek gündemine yoğunlaşmak ve erken seçime tamamen hazır olmak adına Cumhurbaşkanı adayının bir an önce belirlenmesi fikrinin en güçlü biçimde desteklendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte ön seçime katılmayacağını ancak üyelerimizin kararına saygı duyacağını ifade ederek birlik ve beraberliğimize sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gelinen aşamada, İstanbul'da siyasi iktidar karşısında 4 kez seçim kazanarak muhalefetin sandıkta iktidar değiştirebileceğini defalarca kanıtlayan, görev süresi boyunca verdiği hizmetlerle milletimizin gönlündeki yerini büyüten, toplumun her kesimiyle kuvvetli bağlar kuran, sandıkta yenilemeyince yargı baskısıyla yarış dışında tutulmak istenen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu millet adına göreve davet ediyor, ön seçimde aday olmaya çağırıyoruz. Partimiz, tüm kadrolarıyla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyecek, bu beraberliği bozmak isteyenler umduklarını bulamayacaklardır."

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Ekonomi, Türkiye, ankara, Güncel, Edirne, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Belediye Başkanları Toplantısı Sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:34 Türkiye’deki ünlü cips firmalarına rekor para cezası Türkiye'deki ünlü cips firmalarına rekor para cezası
15:26 Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi
13:46 Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları’nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu
12:11 Mahallelinin “Yoğun koku geliyor“ dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı
09:07 Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
19:04 İstanbul’da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında İstanbul'da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:47 Batman’da köprü altında bir kişi ölü bulundu Batman'da köprü altında bir kişi ölü bulundu
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
18:18 Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı
18:07 Ünlü Yönetmen Christopher Nolan’ın Yeni Filmi Türkiye’de Çekilecek Ünlü Yönetmen Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Türkiye'de Çekilecek
18:03 Ethereum Blockchain ağı için büyük gün Ethereum Blockchain ağı için büyük gün
17:44 Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 16:10:09. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Belediye Başkanları Toplantısı Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.