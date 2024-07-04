CHP Büyükşehir Belediye Başkanları İstanbul'da Bir Araya Geldi - Son Dakika
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CHP Büyükşehir Belediye Başkanları İstanbul'da Bir Araya Geldi

CHP büyükşehir belediye başkanları, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Toplantıda belediyelerin ortak sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

04.07.2024 14:55
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Cumhuriyet Halk Partili (CHP) büyükşehir belediye başkanları, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) yerleşkesinde düzenlenen toplantıda 11 büyükşehir belediye başkanı yer alırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise toplantıya çevrim içi katıldı.

Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Zeybek, 2019 yerel seçimleri sonrası CHP'li belediyelerin ortaya koyduğu performansın toplum tarafından kabul gördüğünü belirterek, bu sayede 31 Mart seçimlerinde başarı elde ettiklerini söyledi.

Büyük kentlerde yaşayan emeklilerin mevcut maaşlarla sağlıklı bir yaşam sürdürmesinin imkansız olduğunu dile getiren Zeybek, "Büyükşehirlerdeki yoksul ve alt gelirli grupların yaşam standardının yükseltilmesi de bizim temel görevlerimizden bir tanesidir. Sayın Genel Başkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı biçimiyle 'Emekli Halk Kart' uygulamasıyla da artık bu iktidar tarafından, gerçekten açlık sınırının altında ücretle yaşamaya mahkum edilmiş olan, şehirlerimizde yaşayan milyonlarca emeklinin en çok ihtiyaç duyan kesimleriyle bir ortak çalışmayı beraberce yürüteceğimizi belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomi politikalarını eleştiren Zeybek, yeni vergilerle bütçe açıklarının kapatılacağını öne sürerek, bunun belediyelere de yansıtılmak istendiğini belirtti.

Belediyelerin borçları için hızlı bir tahsilata girişildiğini anlatan Zeybek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde, belediyecilerin gelir kaynakları üzerinden kesintilerin oranının, yasal sınırlar dediğimiz yüzde 40'lar seviyesine çekiliyor olmasını anlamak mümkün değildir. O nedenle iktidarın yanlış uyguladığı ekonomik politikaların bedelini, belediyelerin İller Bankasından ya da diğer kaynaklardan gelen gelirlerinden kesinti yaparak gidermeye çalışmasını da anlamak mümkün değildir. Ama biz biliyoruz ki CHP'nin 411 çalışkan belediye başkanı, ister 2 bin nüfuslu bir beldede, ister 16 milyon nüfuslu bir büyükşehirde, isterse sayısını bilemediğimiz kadar çokça şehirlerimizi doldurmuş olan göçmenler, mülteciler, geçici sığınmacıların, Türkiye'de yaşayan insanların sorunlarını çözmek için kaynakları etkin ve verimli biçimde kullanacaklar."

Zeybek, toplantılarının konu başlıklarından bir tanesinin de belediyelerin benzer sorunlar karşısında ortak politikalar geliştirmesi olduğunu vurgulayarak, ihtiyaç duyan belediyelere proje ve kadro desteği verilmesi konusunda bir sürecin başlatılmasını sağlayacaklarını kaydetti.

"Çok daha fazla işi, çok daha az maliyetle üretme konusunda büyük bir başarı elde ettik"

İBB Başkanı İmamoğlu ise "dayanışma belediyeciliği" yaptıklarını belirterek, yeni dönemde de halkçı ve icraatçı belediyecilik politikasıyla hareket edeceklerini aktardı.

Ülkede yapılan büyük projeleri göstererek, bunların risklerinin ve zararlarının yeterince gözetilmediğini savunan İmamoğlu, "Bizler, son derece sağlıklı, verimli, etkili bir proje yönetimiyle onlardan çok daha fazla işi, çok daha az maliyetle, çok daha hızlı ve kaliteli bir biçimde, milletimizin lehine üretme konusunda büyük bir başarı elde ettik. Bugün artık 'CHP belediyeciliği' denince, halkçı olmak kadar, güçlü bir şekilde icraatçı olmak şeklinde de anlaşıldığının gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

CHP'li belediyelerin kendi aralarında kurdukları iletişim ve işbirliğini, talep eden farklı partilerden belediye başkanlarıyla da kurmaya hazır olduklarını dile getiren İmamoğlu, siyasetin ayrıştırıcı tarafında olmayacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından CHP'li belediye başkanları basına kapalı toplantıya geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Büyükşehir Belediye Başkanları İstanbul'da Bir Araya Geldi - Son Dakika

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