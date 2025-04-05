CHP'de 'Denge ve Dayanışma' Hamlesi - Son Dakika
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CHP'de 'Denge ve Dayanışma' Hamlesi

Oğuz Kaan Salıcı, CHP Kurultayı'nda 'Denge ve Dayanışma Listesi' sunacak, destek istendi.

05.04.2025 22:53
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(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın CHP'nin yarın yapılacak 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi seçimlerinde "Denge ve Dayanışma Listesi" çıkaracaklarını açıklamasının ardından bazı CHP'li milletvekilleri de aynı paylaşımı yaparak delegelerden destek istedi.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, yarın Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kurultay öncesi CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kurultay'da Parti Meclisi seçimlerinde "Denge ve Dayanışma Listesi" çıkaracaklarını açıkladı. Salıcı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı'ndaki Parti Meclisi seçimlerinde 'Denge ve Dayanışma Listesi' çıkaracağız. 'Denge' diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz. Cumhuriyetimizin başına gelen en büyük belanın keyfi yönetime dayalı, her türlü fren, denge ve denetim mekanizmasını 'vesayet' sayan, çoğulcu demokrasinin düşmanı Başkanlık Sistemi olduğunu biliyoruz. Kontrolsüz güç, güç değildir. Meclis'in etkisizleştirilmesi, yargının yozlaşması ve Türkiye'nin, Tek Adam'ın şahsi kaprisleriyle yönetilmesi… Gençlerin umutsuzluğunun, çalışanların yoksullaşmasının, kadınların güvencesizliğinin, emeklilerin çığlığının temeli bu çürümedir. 'Dayanışma' diyoruz çünkü Partimize yönelik saldırıları ancak dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz. Dayanışma; birlikte var olma ve birlikte güçlenme iradesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her bireyin, her fikrin ve her kanadın ortak hedefler ve değerler etrafında vereceği mücadelenin en güçlü ifadesidir. Birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve birlikte direnmektir. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ten miras aldığımız yenilikçi düşünceyle dünyayı anlamlandırıyor; sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini Anadolu'nun dört bir yanında yeşertmek için mücadele ediyoruz. Bu inançla çıktığımız yolda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer delegelerini Denge ve Dayanışma Listesi'ne destek vermeye davet ediyorum."

Salıcı'nın bu açıklamasından sonra CHP'nin önceki dönem Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, İzmir Milletvekili Rıfat Toluntay Nalbantoğlu, Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, Konya Milletvekili Barış Bektaş, İzmir Milletvekili Mahir Polat, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Uşak Milletvekili Ali Karaoba, CHP'nin 36-37. Dönem Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan, Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül de sosyal medya hesabından aynı paylaşımı yaparak, kurultayda "Denge ve Dayanışma Listesi" için delegelerden destek talebinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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