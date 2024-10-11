CHP'den AKP'ye Kredi Kartı Tepkisi - Son Dakika
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CHP'den AKP'ye Kredi Kartı Tepkisi

CHP'li Karabat, AKP'nin kredi kartlarına savunma sanayi katkısı planını eleştirdi, ekonomiyi vurguladı.

11.10.2024 19:02
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Ak Parti'nin kredi kartlarına yıllık 750 TL savunma sanayii katkısı getirme planıyla ilgili, "Vatandaşın attığı her adımda vergi alan AKP, şimdi de kredi kartlarına yıllık 750 TL savunma sanayii katkısı getirmeyi planlıyor! Topladığınız vergiler yetmiyor, bir de bunu mu uydurdunuz?" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ak Parti'nin kredi kartlarına yıllık 750 TL savunma sanayii katkısı getirme planıyla ilgili açıklama yaptı. Karabat, şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşın attığı her adımda vergi alan AKP, şimdi de kredi kartlarına yıllık 750 TL savunma sanayii katkısı getirmeyi planlıyor! Topladığınız vergiler yetmiyor, bir de bunu mu uydurdunuz? Savunma sanayi gibi stratejik bir sektörü buna alet ederek, kötü ekonomi yönetimini örtmeye çalışıyorlar.

Sakın ola ki halkın milli duygularını istismar edip itiraz edenleri hedefe koymayın! Beceriksiz ekonomi ve bütçe yönetiminiz yüzünden ülkenin her tarafında bir defo oluşmuş durumda. Milyonlarca çocuğumuz okullarında temizlik yapılmadığı için pislik içinde eğitim görüyor. Bunlara acil çözüm bulun diyoruz, karşımıza savunma sanayi ile çıkıyorlar! Türkiye'yi bir tehdit altında, savaşa hazır, militarist bir algı ile yönetmeye başladılar. Çünkü halkın esas gündemi ekonomi, geçim sıkıntısı.

Halkın sorunlarına çare bulamadıkları için milli ve dini duyguları kendilerine kalkan yapıyorlar. Savunma sanayi hepimizin gözbebeği, ama kalkıp bunu kötü siyasetinizi örtmek için kullanmayın."

Kaynak: ANKA

Özgür Karabat, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den AKP'ye Kredi Kartı Tepkisi - Son Dakika

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