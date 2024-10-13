CHP'den AKP'ye Yeni Vergi Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'den AKP'ye Yeni Vergi Eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat, AKP'nin kredi kartı limiti vergisini eleştirerek ekonomik güvensizlik vurgusu yaptı.

13.10.2024 11:10
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, "'Yeni vergi olmayacak' dediler, ardından dünyada eşi benzeri olmayan bir vergi uydurdular ve kredi kartı limitine vergi getirdiler. 'Bütçe gelirleri yetmediği için ek vergi koyduk' demiyorlar, 'kredi kartı limiti katılma payı' diyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin Genel Saymanı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosylal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti'nin "Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Savunma sanayi bahane, deli dumrul vergileri şahane. AKP'nin tutarsız politikaları ülkeyi her gün başka bir noktaya savuruyor. 'Yeni vergi olmayacak' dediler, ardından dünyada eşi benzeri olmayan bir vergi uydurdular ve kredi kartı limitine vergi getirdiler. Ülke ekonomisinin en büyük problemi güvensizlik ve belirsizliktir. AKP'nin attığı her adım ekonominin daha kırılgan hale gelmesine neden oluyor. Bilimden, akıldan ve teamüllerden uzak adımlar atılıyor. 'Bütçe gelirleri yetmediği için ek vergi koyduk' demiyorlar, 'kredi kartı limiti katılma payı' diyorlar. Sadece bu kadar mı? Noter, tapu ve kadastro işlemlerinin yanı sıra oyuncaklara da vergiler geldi. Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri pedallı oyuncakla oyuncak bebekler için arabalar, oyuncak bebeklere de vergi getirildi. Tüm bu beceriksizliğin üzerini savunma sanayiyle örtmeye çalışıyorlar.

"Yeni vergiler uydurup bunları doğrudan bir yerlere aktarmak onları masum kılmaz"

KDV'yi yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkardılar. Çok sayıda vergi kalemini artırdılar, bütçe yine dikiş tutmuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan bütçeye tek kuruş para gitmeyeceğini söylüyor. Cumhuriyet'in önemli kurumlarından Devlet Planlama Teşkilatı'nda ciddi görevler almış Cevdet Yılmaz, bu lafları nasıl ediyor, hayret ediyorum. Bütçe zaten delik deşik. 2024 Ocak-Ağustos döneminde bütçe açığı 973,6 milyar TL oldu. Yıl sonunda bütçe açığı 2 trilyon TL civarında olacağa benziyor. Bu bütçeyle bir yere kaynak aktarmanız zaten mümkün değil. Yeni vergiler uydurup bunları doğrudan bir yerlere aktarmak onları masum kılmaz.

"Geldiği yer deli dumrul vergileri olan AKP için oyun çoktan bitti"

Geldiği yer deli dumrul vergileri olan AKP için oyun çoktan bitti ama oyundan çıkmak istemiyorlar. Yeni Anayasa planlarıyla Erdoğan'ın siyasi ömrünü uzatmak için kırk takla atıyorlar. Ama bunu yaparken ülkeyi büyük bir karanlığa sürüklediklerinin farkında değiller. Bu zihniyet kalmaya devam ettikçe ne enflasyon tek haneye geriler ne bütçe açığı azalır ne derin yoksulluk biter ne de gelecek nesiller için güvenli bir ortam olur."

Kaynak: ANKA

Özgür Karabat, Deli Dumrul, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den AKP'ye Yeni Vergi Eleştirisi - Son Dakika

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