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CHP'den Asgari Ücret Tepkisi

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Müzeyyen Şevkin, yeni asgari ücretin yetersiz olduğunu ve vatandaşları zor durumda bıraktığını söyledi.

25.12.2024 12:12
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(ANKARA) – CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, açıklanan yeni asgari ücretle vatandaşın enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ezilmeye devam edeceğini söyledi. Şevkin, "Bu ücret, AKP'nin ülke gerçeklerinden ne kadar koptuğunun en önemli göstergesidir. Vatandaş kirasını ödeyemiyor, bırakın sebze meyveyi, evine ekmek götüremiyor. Sizin belki birkaç gün geçineceğiniz bu ücret zulümdür" dedi.

İktidarın 2025 yılı asgari ücretini 22 bin 104 TL olarak belirlemesine tepki gösteren CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.

"Sizin belki birkaç gün geçineceğiniz bu ücret zulümdür"

"Vatandaş size hakkını helal etmiyor" diyen Şevkin, şunları söyledi:

"Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücreti açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medyasında '22 bin 104 lira hayırlı olsun' diye yazıldığını anımsatan CHP'li Şevkin, "Sayın Bakan, altındaki yorumları okudu mu acaba, çok merak ediyorum? Bu ücret, AKP'nin ülke gerçeklerinden ne kadar koptuğunun en önemli göstergesidir. Vatandaşı enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ezmeye devam ediyorsunuz. Vatandaş kirasını ödeyemiyor, bırakın sebze meyveyi, evine ekmek götüremiyor. Sizin belki birkaç gün geçineceğiniz bu ücret zulümdür. Bu ülkenin açmazları emekçilerin sırtından çözülemez. Yazıklar olsun emeği öncelemeyenlere, işçinin, emekçinin hakkını teslim etmeyenlere. Vatandaş size hakkını helal etmiyor." diye konuştu.

Öte yandan ÖTV'deki istisnalarda emekliler aleyhine düzenleme yapıldığını, bunun kabul edilemeyeceğini kaydeden Şevkin, "Göz göre göre nüfusun yüzde 7'sine yaklaşan engelli vatandaşlarımızın yaşamını zora sokan bu düzenleme engelliler lehine yeniden gözden geçirilmelidir." dedi.

CHP\'den Asgari Ücret Tepkisi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Asgari Ücret Tepkisi - Son Dakika

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