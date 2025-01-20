CHP\'den Cem Aydın\'a Destek

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İntihara teşebbüs eden kadın dalgıç polis tarafından kurtarıldı

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "CHP gençliğinin Atatürk ilkelerine bağlılığını, vatan sevgisini yargılayabilecek bir güç yok. Gençlik Kolları Genel Başkanımız ve Parti Meclisi Üyemiz Cem Aydın şu saatlerde ifade veriyor. Örgütümüz ve hukukçularımızla birlikte Çağlayan Adliyesi'nde süreci yakından takip ediyoruz. Başkanımızın yanındayız. Yıldıramayacaksınız" dedi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılması üzerine CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri Çağlayan Adliyesi'nde Aydın'ın ifade işlemlerini takip ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, resmi X hesabından Cem Aydın'ın ifade verdiğini belirterek şu paylaşımı yaptı:

"CHP gençliğinin Atatürk ilkelerine bağlılığını, vatan sevgisini yargılayabilecek bir güç yok. Gençlik Kolları Genel Başkanımız ve Parti Meclisi Üyemiz Cem Aydın şu saatlerde ifade veriyor. Örgütümüz ve hukukçularımızla birlikte Çağlayan Adliyesi'nde süreci yakından takip ediyoruz. Başkanımızın yanındayız. Yıldıramayacaksınız"