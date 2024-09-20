CHP'den Danıştay'a Yönetmelik İptali Dava Başvurusu - Son Dakika
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CHP'den Danıştay'a Yönetmelik İptali Dava Başvurusu

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CHP, eğitime erişim yönetmeliğinin iptali için Danıştay'da dava açtı, köy çocuklarını savundu.

20.09.2024 13:29
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(ANKARA) - CHP, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay'da dava açtı. Kars Adliyesi önünde açıklama yapan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Bu yönetmelik iptal edilmezse önce okulsuz, öğretmensiz ve aç kalan öğrencilerimiz şimdi de yuvasız kalacaklar. Çünkü bu çocuklar mecburi olarak pansiyonlara ve yatılı okullara yerleşecekler" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açmasının ardından CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Yönetmeliğe sayıları 750 bini bulan bütün köy çocukları ve aileleri adına itiraz ettiklerini belirten Alp, "Kars İdare Mahkemesi aracılığıyla Danıştay'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşımalı eğitim alan çocuklara ilişkin yayınladığı yönetmeliğin iptali talebiyle bir dava açtık. Bu yönetmelik hükümleri eğer iptal edilmezse, öğrenci taşıma uygulaması kapsamı dışındaki öğrenciler okullarında artık yemek yiyemeyecekler, taşımalı eğitim kapsamındaki köy çocukları ise eğer ikili eğitim yapan okullarda okuyorlarsa yine yemek hizmetini alamayacaklar" ifadelerini kullandı.

İnan Akgün Alp, şunları kaydetti:

"AK Parti çeyrek asır süren iktidarında çocuklarımızı, köy çocuklarımızı, önce okulsuz bıraktı, sonra öğretmensiz bıraktı, şimdi de aynı çocukları aç bırakıyor. 30 kilometre mesafeyi aşan uzaklıktan okullarına taşınan öğrenciler bundan sonra taşımalı eğitim hakkından yararlanamayacak. Bu yönetmelik iptal edilmezse önce okulsuz, öğretmensiz ve aç kalan öğrencilerimiz şimdi de yuvasız kalacaklar çünkü bu çocuklar mecburi olarak pansiyonlara ve yatılı okullara yerleşecekler. Bizim davamız buna ilişkindir."

Yüksek Mahkeme'nin bu haksızlığa karşı "dur" diyerek iptal kararı vermesini beklediklerini kaydeden İnan Akgün Alp, şöyle devam etti:

"Ülkemizde eğitim çağındaki çocukların 3'te 1'i maalesef okullarında yemek yiyemiyorlar ve bu çocuklarımız açlığa mahkum edilmiş durumda. AK Parti çeyrek asır süren iktidarında çocuklarımızı, köy çocuklarımızı önce okulsuz bıraktı, sonra öğretmensiz bıraktı, şimdi de aynı çocukları aç bırakıyor. 30 km mesafeyi aşan uzaklıktan okullarına taşınan öğrenciler bundan sonra taşımalı eğitim hakkından yararlanamayacak. Bu yönetmelik iptal edilmezse önce okulsuz, öğretmensiz ve aç kalan öğrencilerimiz şimdi de yuvasız kalacaklar. Çünkü bu çocuklar mecburi olarak pansiyonlara ve yatılı okullara yerleşecekler. Bizim davamız buna ilişkindir. Kars Eğitim-Sen sendikamızın örgütlenme sekreteri ve Eğitim- İş Sendikamızın şube başkanıyla beraber sayıları 750 bini bulan köy çocukları ve aileleri adına biz bu mücadeleyi Kars'tan başlattık ve davamızı açtık. Yüksek Mahkeme'den bu davada iptal kararı vermesini bekliyoruz. Bu ailelerimizin ve çocuklarımızın yasal ve anayasal haklarının takipçisi olamaya kararlıyız."

CHP\'den Danıştay\'a Yönetmelik İptali Dava Başvurusu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Danıştay'a Yönetmelik İptali Dava Başvurusu - Son Dakika

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